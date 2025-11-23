0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 электроавто, которые снимут с производства до 2026 года (фото)

Технологии&Авто
154
Автопроизводители реагируют на замедление спроса на электромобили сокращением модельного ряда. Несколько электрических авто, доступных в 2025 году, исключены из программы на 2026 модельный год из-за тарифов, низких продаж или смены стратегии компаний.
Об этом пишет Motor1.

1. Acura ZDX

<i>Фото: Acura</i>
Фото: Acura
После одного модельного года на рынке Honda прекращает производство своего первого электрического кроссовера Acura ZDX, разработанного совместно с GM. Базовая версия обеспечивала запас хода 503 км, а версия Type S получила 499 л.с. Однако корни Chevrolet Blazer были плохо скрыты, а общие впечатления от управления оказались посредственными.

2. Dodge Charger SRT Daytona Banshee

<i>Фото: Dodge</i>
Фото: Dodge
Трехмоторная флагманская версия электрического Dodge Charger Banshee с мощностью 900 л.с. официально отменена. Dodge не комментировал ситуацию официально, но внутренние источники подтвердили информацию. Отзывы, продажи и остаточная стоимость обычной версии Daytona оказались неутешительными, что демонстрирует важность двигателя V8 для этого типа автомобилей.

3. Genesis Electrified G80

<i>Фото: Genesis</i>
Фото: Genesis
Genesis Electrified G80 покинул американский рынок в начале 2025 года. Электрическая версия среднего люксового седана от неравнодушного бренда была обречена с самого начала из-за недостаточного маркетинга и ограниченной географии продаж только в отдельных штатах. Модель предлагала запас хода 454 км и мощность 385 л.с., но не смогла оказать заметного влияния ни культурно, ни коммерчески.

4. Mercedes-Benz EQE/EQS Sedan/SUV

<i>Фото: Mercedes-Benz</i>
Фото: Mercedes-Benz
С 1 сентября Mercedes приостановил производство всех седанов EQE и EQS, предназначенных для американского рынка, а также их SUV-версии. Автомобили продолжают продаваться за границей, но в США книги заказов закрыты.
Семья EQ критиковалась за необычный дизайн в форме пилюли, технологию Hyperscreen и сомнительный брендинг, что сделало Mercedes наиболее проблемным среди немецких премиум-брендов в сегменте электромобилей.

5. Nissan Ariya

Фото: Nissan
Фото: Nissan
После трех лет на рынке Ariya покидает американский рынок после 2025 года. Официально модель «приостановлена» на 2026 год, а решение по 2027 модельному году не принято.
У Ariya с запасом хода 465 км не было серьезных недостатков, но жесткая конкуренция, посредственные продажи, тарифы на автомобили из Японии и замедление спроса привели к раннему завершению или длительной паузе. Nissan сосредотачивается на Leaf 2026 года.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems