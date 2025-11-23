ТОП-5 электроавто, которые снимут с производства до 2026 года (фото)
Автопроизводители реагируют на замедление спроса на электромобили сокращением модельного ряда. Несколько электрических авто, доступных в 2025 году, исключены из программы на 2026 модельный год из-за тарифов, низких продаж или смены стратегии компаний.
1. Acura ZDX
После одного модельного года на рынке Honda прекращает производство своего первого электрического кроссовера Acura ZDX, разработанного совместно с GM. Базовая версия обеспечивала запас хода 503 км, а версия Type S получила 499 л.с. Однако корни Chevrolet Blazer были плохо скрыты, а общие впечатления от управления оказались посредственными.
2. Dodge Charger SRT Daytona Banshee
Трехмоторная флагманская версия электрического Dodge Charger Banshee с мощностью 900 л.с. официально отменена. Dodge не комментировал ситуацию официально, но внутренние источники подтвердили информацию. Отзывы, продажи и остаточная стоимость обычной версии Daytona оказались неутешительными, что демонстрирует важность двигателя V8 для этого типа автомобилей.
3. Genesis Electrified G80
Genesis Electrified G80 покинул американский рынок в начале 2025 года. Электрическая версия среднего люксового седана от неравнодушного бренда была обречена с самого начала из-за недостаточного маркетинга и ограниченной географии продаж только в отдельных штатах. Модель предлагала запас хода 454 км и мощность 385 л.с., но не смогла оказать заметного влияния ни культурно, ни коммерчески.
4. Mercedes-Benz EQE/EQS Sedan/SUV
С 1 сентября Mercedes приостановил производство всех седанов EQE и EQS, предназначенных для американского рынка, а также их SUV-версии. Автомобили продолжают продаваться за границей, но в США книги заказов закрыты.
Семья EQ критиковалась за необычный дизайн в форме пилюли, технологию Hyperscreen и сомнительный брендинг, что сделало Mercedes наиболее проблемным среди немецких премиум-брендов в сегменте электромобилей.
5. Nissan Ariya
После трех лет на рынке Ariya покидает американский рынок после 2025 года. Официально модель «приостановлена» на 2026 год, а решение по 2027 модельному году не принято.
У Ariya с запасом хода 465 км не было серьезных недостатков, но жесткая конкуренция, посредственные продажи, тарифы на автомобили из Японии и замедление спроса привели к раннему завершению или длительной паузе. Nissan сосредотачивается на Leaf 2026 года.
