0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-4 привычки водителей, которые существенно увеличивают расход топлива

Технологии&Авто
20
ТОП-4 привычки водителей, которые существенно увеличивают расход топлива
ТОП-4 привычки водителей, которые существенно увеличивают расход топлива
Часто повышенный расход возникает из-за ошибок в ежедневной эксплуатации авто, и это касается как машин с ДВС, так и электрокаров.
Об этом пишет uamotors.

На что обратить внимание

Во-первых, не следует слишком долго прогревать двигатель: 2−3 минут достаточно, при сильных морозах — 5−6 минут.
Во-вторых, не оставляйте мотор работающим на остановках, например, на светофорах.
Читайте также
Резкие разгоны значительно увеличивают расход топлива, поэтому следует ездить плавно. На трассе экономнее двигаться в диапазоне 90−100 км/ч.
Следует контролировать работу электроприборов: магнитолы, кондиционера или зарядки телефона, включенных без необходимости.
Читайте также

Выбор топлива

Заправка бензином с более низким октановым числом для экономии часто лишь повышает расход.
Следуя этим простым правилам, можно существенно сократить расход топлива.
Раньше мы писали, как распознать недобросовестного механика. Среди водителей был проведен опрос, показавший, что 23% чувствовали, что их обманули во время обслуживания автомобиля, а 25% ощущали тревогу уже при входе в автосервис.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоЛегковые автомобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems