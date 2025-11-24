ТОП-4 привычки водителей, которые существенно увеличивают расход топлива Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

ТОП-4 привычки водителей, которые существенно увеличивают расход топлива

Часто повышенный расход возникает из-за ошибок в ежедневной эксплуатации авто, и это касается как машин с ДВС, так и электрокаров.

Об этом пишет uamotors.

На что обратить внимание

Во-первых, не следует слишком долго прогревать двигатель: 2−3 минут достаточно, при сильных морозах — 5−6 минут.

Во-вторых, не оставляйте мотор работающим на остановках, например, на светофорах.

Резкие разгоны значительно увеличивают расход топлива, поэтому следует ездить плавно. На трассе экономнее двигаться в диапазоне 90−100 км/ч.

Следует контролировать работу электроприборов: магнитолы, кондиционера или зарядки телефона, включенных без необходимости.

Читайте также Какие автомобили из Китая покупают украинцы — рейтинг брендов

Выбор топлива

Заправка бензином с более низким октановым числом для экономии часто лишь повышает расход.

Следуя этим простым правилам, можно существенно сократить расход топлива.

Раньше мы писали, как распознать недобросовестного механика. Среди водителей был проведен опрос, показавший, что 23% чувствовали, что их обманули во время обслуживания автомобиля, а 25% ощущали тревогу уже при входе в автосервис.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.