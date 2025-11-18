0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В роботов Optimus можно будет загрузить свое сознание — Маск

Технологии&Авто
8
В роботов Optimus можно будет загрузить свое сознание — Маск
В роботов Optimus можно будет загрузить свое сознание — Маск
Илон Маск заявил, что в течение следующих 20 лет люди смогут загружать свое сознание в работа Optimus.
Об этом пишет Yahoo Tech.

Что произошло

На встрече акционеров Tesla Илон Маск заявил, что в течение следующих 20 лет люди смогут загружать свой разум в человекоподобного робота Optimus от Tesla. По его мнению, создание цифровой копии сознания — включая воспоминания и черты личности — станет возможным благодаря сочетанию роботов Optimus и интерфейса мозг-компьютер Neuralink. А именно «копию разума» можно будет перенести в роботизированное тело.
Читайте также
Напоминаем, мозговые импланты Neuralink уже используют 12 человек. Общее время их работы превысило 2000 дней (более 5,5 лет) и 15 000 часов.

Почему это интересно

Optimus — человекоподобный робот Tesla высотой около 170 см и весом 56 кг, который может ходить, поднимать предметы и выполнять базовые бытовые или производственные задачи. Он работает на тех же нейронных сетях, которые управляют автопилотом Tesla.
По словам Илона Маска, Optimus может существенно повлиять на экономику, в том числе помочь преодолеть бедность.
Идея состоит в том, что роботы смогут выполнять большинство физической или монотонной работы, а люди — сосредоточиться на творческих и высококвалифицированных задачах. Tesla планирует сделать Optimus достаточно доступным, чтобы его могла приобрести любая семья.
По материалам:
vctr.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems