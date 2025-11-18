В роботов Optimus можно будет загрузить свое сознание — Маск Сегодня 04:22 — Технологии&Авто

Илон Маск заявил, что в течение следующих 20 лет люди смогут загружать свое сознание в работа Optimus.

Об этом пишет Yahoo Tech.

Что произошло

На встрече акционеров Tesla Илон Маск заявил, что в течение следующих 20 лет люди смогут загружать свой разум в человекоподобного робота Optimus от Tesla. По его мнению, создание цифровой копии сознания — включая воспоминания и черты личности — станет возможным благодаря сочетанию роботов Optimus и интерфейса мозг-компьютер Neuralink. А именно «копию разума» можно будет перенести в роботизированное тело.

Напоминаем, мозговые импланты Neuralink уже используют 12 человек. Общее время их работы превысило 2000 дней (более 5,5 лет) и 15 000 часов.

Почему это интересно

Optimus — человекоподобный робот Tesla высотой около 170 см и весом 56 кг, который может ходить, поднимать предметы и выполнять базовые бытовые или производственные задачи. Он работает на тех же нейронных сетях, которые управляют автопилотом Tesla.

По словам Илона Маска, Optimus может существенно повлиять на экономику, в том числе помочь преодолеть бедность.

Идея состоит в том, что роботы смогут выполнять большинство физической или монотонной работы, а люди — сосредоточиться на творческих и высококвалифицированных задачах. Tesla планирует сделать Optimus достаточно доступным, чтобы его могла приобрести любая семья.

