Новый Jeep Renegade станет конкурентом Duster (фото) Сегодня 02:25

Jeep все же выпустит второе поколение кроссовера Renegade. В линейке модели в первый раз появится электрическая версия.

Новый Jeep Renegade выйдет на рынок в 2027 году. Эту информацию подтвердил британскому изданию Auto Express руководитель отдела планирования продукции Jeep в Европе Марк Монтепелозо.

По его словам, кроссовер Jeep Renegade второго поколения по размерам будет подобен нынешней модели, которую прекратят выпускать до конца 2025 года.

Итак, авто будет занимать нишу между Jeep Avenger и Compass . По мнению Марко Монтепелозо, она не будет конкурировать с собратьями, а бросит вызов «Дастеру».

«Анализируя отзывы клиентов, можно увидеть четкую разницу между четырехметровым автомобилем, который преимущественно отвечает потребностям компактности некоторых наших европейских клиентов, и большим автомобилем длиной от 4,25 до 4,3 метра, который больше отвечает потребностям молодых семей, которые, возможно, начинают заводить детей или ведут очень активный образ жизни. Это тот тип людей, которым нужно брать с собой больше вещей, поэтому им нужно больше места на втором ряду, больше места в багажнике», — отметил Марко Монтепелозо.

Новый Jeep Renegade 2027 внешне будет напоминать старших Compass и Cherokee, то есть его дизайн станет более грубым и угловатым. Автомобили построят на современной платформе STLA Small.

Кроссовер будет соответствовать новой философии Jeep Freedom of Choice («Свобода выбора»), а значит, линейка его двигателей будет широкой и разнообразной. Ожидается несколько разных гибридных версий и даже электромобиль Jeep Renegade.

