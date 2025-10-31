ТОП-7 подержанных кроссоверов, которые лучше не покупать, чтобы не стать постоянным клиентом на СТО Сегодня 03:03 — Технологии&Авто

На первый взгляд покупка кроссовера с пробегом кажется идеальным вариантом: удобный салон, приподнятый клиренс, и при этом значительно дешевле, чем новый автомобиль. Но на практике некоторые популярные модели могут превратиться в нескончаемую историю в СТО.

Они выглядят привлекательно на объявлениях, но под капотом часто скрываются хронические болезни — слабая трансмиссия, чрезмерный аппетит двигателя или электроника, живущая по собственным правилам.

Специалисты портала vnedorozhnik.net.ua проанализировали отзывы владельцев, отчеты автосервисов и статистику с CarVertical , AutoDNA и Consumer Reports , чтобы составить честный рейтинг кроссоверов, которых лучше избегать, если не хотите стать постоянным клиентом СТО.

1. Nissan Qashqai (1.2 DIG-T, 2014−2018)

Типичные проблемы: растяжение цепи ГРМ, повышенный расход масла, турбина.

Этот компактный кроссовер когда-то являлся лидером продаж, но двигатель 1.2 DIG-T стал настоящим разочарованием. У большинства машин уже после 70−90 тыс. км появляются стук, дым и «масложер». Цепь растягивается быстрее, чем ожидают владельцы, а турбина часто «умирает» вместе с каталитическим нейтрализатором.

Специалисты советуют: если уж брать Qashqai — ищите 1.6 dCi или 2.0 бензин с «механикой».

2. Jeep Compass (2007−2016)

Типичные проблемы: вариатор, подвеска, электричество, антикоррозионная защита.

Compass выглядит грубо, но имеет сомнительную репутацию. Вариатор Jatco CVT выдерживает в среднем 100−120 тыс. км, после чего требует дорогостоящего ремонта. Электроника глючит, а кузов быстро ржавеет даже в южных регионах.

3. Ford Kuga (1.6 EcoBoost, 2012−2016)

Типичные проблемы: перегрев, трещины в головке блока, утечка антифриза.

Двигатель 1.6 EcoBoost оказался одним из самых плохих в линейке Ford. Из-за конструктивного дефекта система охлаждения не справляется с нагрузкой, и мотор буквально «варится» сам в себе. После 100−120 тыс. км часто требуется замена ГБЦ или даже всего двигателя.

Более безопасной альтернативой эксперты называют дизель 2.0 TDCi или новые версии 1.5 EcoBoost после 2018 года.

4. Opel Antara (2.2 CDTi, 2011−2015)

Типичные проблемы: коробка передач, подвеска, электроника полного привода.

Антара выглядит красиво, но технически это «родственник» Chevrolet Captiva, который славится хроническими неисправностями. Со 150 тыс. км начинаются расходы на раздатку, редуктор, подшипники и амортизаторы.

В качестве альтернативы специалисты советуют Opel Mokka или VW Tiguan первого поколения.

5. Mitsubishi Outlander (2.0 CVT, 2013−2018)

Типичные проблемы: вариатор, трансмиссия, муфта полного привода.

Outlander — один из самых популярных кроссоверов в Украине, но вариатор JF011E стал его слабым местом. При резких стартах и ​​частой езде по городу коробка греется, теряет тягу, а ремонт стоит до 2000 евро.

Более надежные версии, по словам специалистов, 2.4 или 3.0 с классическим автоматом.

6. Renault Koleos (2.0 dCi, 2008−2015)

Типичные проблемы: турбина, EGR, коробка CVT, рулевая рейка.

На вторичном рынке Koleos выглядит привлекательно — ниссановская техника, низкая цена, полный привод. Но на практике владельцы сталкиваются с дорогостоящим обслуживанием дизеля и проблемами с вариатором. Система полного привода тоже часто выходит из строя из-за окисления электронных соединений.

В качестве альтернативы советуют присмотреться к X-Trail T31 или Mazda CX-5 первого поколения.

7. Chevrolet Captiva (2.0 / 2.2 D, 2006−2015)

Типичные проблемы: раздатка, коробка, дизельная топливная система, задняя подвеска.

Captiva — типичный пример кроссовера, который «стареет больно». После 150 тыс. км авто буквально начинает «расползаться»: появляются люфты, гудит редуктор, а дизель начинает дымить и терять мощность.

Эксперты говорят, что лучше обратить внимание на Hyundai Santa Fe или Kia Sorento тех же лет.

