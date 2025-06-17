10 подержанных кроссоверов, ремонт которых ударит по вашему кошельку — Finance.ua

10 подержанных кроссоверов, ремонт которых ударит по вашему кошельку Сегодня 02:24 — Технологии&Авто

10 подержанных кроссоверов, ремонт которых ударит по вашему кошельку

Выбирая подержанный автомобиль, водители часто обращают внимание на 10-летние кроссоверы — они доступны по цене, выглядят солидно и обладают неплохими характеристиками. Но не все такие авто одинаково надежны. Некоторые модели уже через несколько месяцев эксплуатации вынуждают владельцев постоянно возвращаться на СТО, тратя тысячи гривен на ремонт.

На основе статистики поломок из ресурсов WhatCar, CarVertical, RepairPal, Autocentrum и отзывов автовладельцев автоэксперты составили ТОП-10 подержанных кроссоверов, которые часто ломаются через 10 лет эксплуатации.

1. Jeep Grand Cherokee (2013)

Типичные проблемы: поломки коробки, электроники, выход из строя заднего дифференциала.

Ремонтные расходы — одни из самых высоких в классе.

Эксперты WhatCar указывают, что даже у ухоженных авто часто появляются неисправности в электросистеме.

2. Nissan Qashqai (J10)

Слабые места: CVT-коробка, цепь ГРМ, электрика.

CarVertical отмечает частые проблемы с вариатором уже после 150−170 тыс. км.

3. Ford Kuga (I поколение)

Недостатки: сбои в работе электроники, перегрев турбодвигателей, подтекание масла.

Эксперты RepairPal указывают на хронические проблемы с охлаждением и ABS.

4. Peugeot 3008 (2013)

Типичные проблемы: роботизированная КПП, выход из строя датчиков, электропроводка.

Отзывы владельцев указывают на дорогостоящие и регулярные ремонты коробки.

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5. Шевроле Captiva

Недостатки: слабый автомат, неисправности с ГРМ, ломкий пластик интерьера.

По словам мастеров, эта модель буквально «рассыпается» после 150 тыс. км.

6. Renault Koleos (I поколение)

Проблемы с CVT, коррозия днища, подвеска недолговечная.

Часто возникают ошибки системы 4WD и глюки бортового компьютера.

7. Opel Antara

Слабые места: электроника, коробка автомат, частый выход из строя турбины.

Стоимость ремонта часто превышает реальную цену авто.

8. Volkswagen Tiguan (I поколение)

Типичные проблемы: DSG-коробка, топливная система, растяжение цепи ГРМ.

Известен своими «детскими болезнями» даже после рестайлинга.

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9. BMW X3 (F25)

Слишком привередлив к маслу и топливу, выходят из строя электронные блоки.

По данным AutoExpress, после 100−120 тыс. км обслуживание становится очень дорогим.

10. Dacia Duster (первое поколение)

Проблемы с КПП, рулевой рейкой, слабая шумоизоляция и электричество.

По словам механиков, дешевые материалы быстро изнашиваются.

Не все 10-летние кроссоверы — это выгодная покупка. Зачастую дешевизна такой машины компенсируется высокой стоимостью обслуживания, постоянными неисправностями и отсутствием качественных запчастей. Если вы не хотите жить на СТО, лучше избегать моделей из этого списка.

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