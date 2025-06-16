Новый кроссовер BMW iX3 сам будет включать поворотники — Finance.ua

Новый кроссовер BMW iX3 сам будет включать поворотники Сегодня 02:42 — Технологии&Авто

Новый кроссовер BMW iX3 сам будет включать поворотники, www.theverge.com

Новый электрокроссовер BMW iX3 будет сам включать поворотники, когда водитель захочет перестроиться в другую полосу.

Об этом пишет журналист The Verge Тим Стивенс, протестировавший будущий автомобиль компании.

«Да, наконец-то, BMW создало решение, призванное разрушить самый распространенный стереотип о своих водителях: что они никогда не включают поворотники перед сменой полосы», — говорится в статье.

BMW iX3 станет первым авто, построенным на новой платформе Neue Klasse. Сообщается, что оно включает в себя усовершенствованную систему помощи водителю, которая не контролирует, а поддерживает и помогает.

В центре системы безопасности iX3 — чип Qualcomm Snapdragon Ride (он значительно мощнее любого, который раньше устанавливался в авто компании). К нему прилагается более продвинутый набор сенсоров, что дает лучшую «картину мира» вокруг автомобиля.

Один из ключевых сенсоров — система мониторинга водителя, которая способна определять, куда он смотрит и внимателен ли за рулем.

Если ехать с включенной системой помощи на шоссе, iX3 будет сам управлять и менять полосы движения. Новизна в том, что этот автомобиль самостоятельно включает поворотник, когда водитель берет в руки руль перед сменой полосы.

Если же водитель попытается изменить полосу вручную, не проверив слепую зону, система удержания будет сопротивляться и попытаться оставить в текущем положении. Но если посмотреть в зеркало перед маневром, авто не будет сопротивляться — водитель «доказал» свою внимательность.

Что известно об iX3

Запас хода — до 650 км, быстрая зарядка до 400 кВт позволяет получить около 320 км пробега за 10 минут. Кроме Qualcomm Snapdragon Ride, электрокроссовер имеет и другой «мозг» — Heart of Joy. Этот процессор объединяет работу всех систем устойчивости, распределения тяги и управления моторами.

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