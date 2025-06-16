Новый кроссовер BMW iX3 сам будет включать поворотники — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый кроссовер BMW iX3 сам будет включать поворотники

Технологии&Авто
14
Новый кроссовер BMW iX3 сам будет включать поворотники
Новый кроссовер BMW iX3 сам будет включать поворотники, www.theverge.com
Новый электрокроссовер BMW iX3 будет сам включать поворотники, когда водитель захочет перестроиться в другую полосу.
Об этом пишет журналист The Verge Тим Стивенс, протестировавший будущий автомобиль компании.
«Да, наконец-то, BMW создало решение, призванное разрушить самый распространенный стереотип о своих водителях: что они никогда не включают поворотники перед сменой полосы», — говорится в статье.
BMW iX3 станет первым авто, построенным на новой платформе Neue Klasse. Сообщается, что оно включает в себя усовершенствованную систему помощи водителю, которая не контролирует, а поддерживает и помогает.
В центре системы безопасности iX3 — чип Qualcomm Snapdragon Ride (он значительно мощнее любого, который раньше устанавливался в авто компании). К нему прилагается более продвинутый набор сенсоров, что дает лучшую «картину мира» вокруг автомобиля.
Один из ключевых сенсоров — система мониторинга водителя, которая способна определять, куда он смотрит и внимателен ли за рулем.
Читайте также
Если ехать с включенной системой помощи на шоссе, iX3 будет сам управлять и менять полосы движения. Новизна в том, что этот автомобиль самостоятельно включает поворотник, когда водитель берет в руки руль перед сменой полосы.
Если же водитель попытается изменить полосу вручную, не проверив слепую зону, система удержания будет сопротивляться и попытаться оставить в текущем положении. Но если посмотреть в зеркало перед маневром, авто не будет сопротивляться — водитель «доказал» свою внимательность.

Что известно об iX3

Запас хода — до 650 км, быстрая зарядка до 400 кВт позволяет получить около 320 км пробега за 10 минут. Кроме Qualcomm Snapdragon Ride, электрокроссовер имеет и другой «мозг» — Heart of Joy. Этот процессор объединяет работу всех систем устойчивости, распределения тяги и управления моторами.
По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems