Электромобиль BMW i4 получил флагманскую версию (фото и цена) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Электромобиль BMW i4 получил флагманскую версию (фото и цена)

14
Электромобиль BMW i4 получил флагманскую версию (фото и цена)
Электромобиль BMW i4 получил флагманскую версию (фото и цена)
У электромобиля BMW i4 появилась новая топ-версия M60 xDrive, изменившая модификацию M50 xDrive. Суммарная мощность двух электромоторов увеличена с 544 до 601 л.с., а время разгона до сотни сократилось с 3,9 до 3,7 с.
Других изменений нет, новая версия уже доступна для заказа и в Германии стоит от 72 900 евро. При этом у заднеприводных модификаций i4 eDrive35 и i4 eDrive40 появилась улучшенная силовая электроника на основе карбида кремния, позволившая сократить расход электроэнергии на 4,5% и увеличить паспортный запас хода на 22 км.
В салоне электромобиля от BMW доступны два новых варианта руля — двухспицевый для стандартных моделей и трехспицевый для авто с пакетом M Sport.
На изогнутом информационно-развлекательном дисплее также работает новейшая информационно-развлекательная система BMW iDrive 8.5, которая научилась улучшенной планировке маршрута электромобиля с остановками для зарядки.
По материалам:
Autogeek
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems