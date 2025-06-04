Электромобиль BMW i4 получил флагманскую версию (фото и цена) — Finance.ua

Электромобиль BMW i4 получил флагманскую версию (фото и цена)
У электромобиля BMW i4 появилась новая топ-версия M60 xDrive, изменившая модификацию M50 xDrive. Суммарная мощность двух электромоторов увеличена с 544 до 601 л.с., а время разгона до сотни сократилось с 3,9 до 3,7 с.
Других изменений нет, новая версия уже доступна для заказа и в Германии стоит от 72 900 евро. При этом у заднеприводных модификаций i4 eDrive35 и i4 eDrive40 появилась улучшенная силовая электроника на основе карбида кремния, позволившая сократить расход электроэнергии на 4,5% и увеличить паспортный запас хода на 22 км.
В салоне электромобиля от BMW доступны два новых варианта руля — двухспицевый для стандартных моделей и трехспицевый для авто с пакетом M Sport.
На изогнутом информационно-развлекательном дисплее также работает новейшая информационно-развлекательная система BMW iDrive 8.5, которая научилась улучшенной планировке маршрута электромобиля с остановками для зарядки.
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