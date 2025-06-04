Электромобиль BMW i4 получил флагманскую версию (фото и цена) — Finance.ua

Электромобиль BMW i4 получил флагманскую версию (фото и цена) Сегодня 02:55

Электромобиль BMW i4 получил флагманскую версию (фото и цена)

У электромобиля BMW i4 появилась новая топ-версия M 60 xDrive, изменившая модификацию M 50 xDrive. Суммарная мощность двух электромоторов увеличена с 544 до 601 л.с., а время разгона до сотни сократилось с 3,9 до 3,7 с.

Других изменений нет, новая версия уже доступна для заказа и в Германии стоит от 72 900 евро. При этом у заднеприводных модификаций i4 eDrive35 и i4 eDrive40 появилась улучшенная силовая электроника на основе карбида кремния, позволившая сократить расход электроэнергии на 4,5% и увеличить паспортный запас хода на 22 км.

В салоне электромобиля от BMW доступны два новых варианта руля — двухспицевый для стандартных моделей и трехспицевый для авто с пакетом M Sport.

На изогнутом информационно-развлекательном дисплее также работает новейшая информационно-развлекательная система BMW iDrive 8.5, которая научилась улучшенной планировке маршрута электромобиля с остановками для зарядки.

Autogeek По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.