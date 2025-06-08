ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2025 года — Finance.ua

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2025 года 08.06.2025, 02:14 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2025 года

Семейные кроссоверы способны справиться со многими повседневными задачами, за что их и ценят водители. В настоящее время многие автопроизводители выпускают такие модели, из-за чего трудно определиться, какой автомобиль стоит купить.

Эксперты британского издания What Car? определили 10 лучших семейных кроссоверов 2025 года.

По их словам, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

Лидеры рейтинга

Kia Sportage стал лидером этого рейтинга. Эксперты рассказали, почему на эту модель следует обратить внимание.

Одним из главных достоинств Kia Sportage назвали низкую стоимость по сравнению с конкурентами. Также эта модель предлагает практичный интерьер и вместительный багажник.

Skoda Elroq занял второе место в рейтинге. Это компактный кроссовер, который имеет много общих деталей с большей моделью Enyaq.

Эксперты поделились, что Skoda Elroq выделяется приятной управляемостью и удобной подвеской для модели своего класса. Также модель предлагает богатую оснастку.

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Тройку лидеров замыкает Renault Scenic E-Tech. Этот кроссовер был признан «Автомобилем 2024 года» на церемонии европейского конкурса Car of the Year.

Главными плюсами Renault Scenic E-Tech назвали большой запас хода у топовой версии модели, а также более низкую стоимость по сравнению с конкурентами. Также этот кроссовер имеет высокий рейтинг безопасности.

ТОП-10 лучших семейных кроссоверов 2025 года:

Kia Sportage; Skoda Elroq; Renault Scenic E-tech; Volvo XC40; Audi Q5; Mercedes-Benz GLC; Kia EV6; Genesis GV60; Lexus NX; BMW X3.

УНІАН По материалам:

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