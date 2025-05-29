ТОП-15 автопроизводителей, которые получают самую большую прибыль с одного авто — Finance.ua

ТОП-15 автопроизводителей, которые получают самую большую прибыль с одного авто
Автомобильный рынок — это триллионная индустрия, где существует конкуренция не только за количество проданных машин, но и за прибыль, которую получит автопроизводитель за продажу каждой из них. Аналитики Auto.Ria исследовали, какие бренды зарабатывают больше всего на каждом проданном авто, и обнаружили неожиданных лидеров.
Сперва — немного интересных цифр об авторынке
В 2024 году в мире было продано более 74,6 млн новых легковых автомобилей более 100 различных брендов, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Крупнейшим рынком традиционно стал Китай — 26 млн проданных авто, за ним следуют США (16 млн единиц), Индия (4,27 млн), Япония (4,25 млн) и страны Европы (10,6 млн в 25 странах).
Самой популярной среди покупателей маркой в мире в прошлом году стала Toyota — объемы продаж этого бренда достигли 9,09 млн авто. В пятерку автопроизводителей, машины которых чаще всего покупают, вошли также Volkswagen (4,93 млн), BYD (3,8 млн), Honda (3,74 млн) и Nissan (свыше 3 млн).
Но когда речь идет о прибыли, ситуация кардинально меняется. Больше всего в 2024 году заработала итальянская Ferrari — 1,88 млрд евро, продав всего 13 752 автомобиля. В среднем каждое авто приносило итальянцам 136 700 евро прибыли.
На втором месте Porsche, хотя ее позиции пошатнул слабый спрос на электромодели. А вот третью строчку неожиданно заняла Suzuki, несмотря на то, что бренд не представлен в Китае и США — ключевых для глобальных автопроизводителей рынках.
Эти данные еще раз доказывают: большие объемы продаж еще не гарантируют финансового успеха. Доходность зависит не только от количества, но и от стратегии бренда, целевой аудитории и рыночной ниши.
Какие автопроизводители зарабатывают больше всего с продажи авто
Специалисты сравнили, сколько новых легковушек нужно продать другим брендам, чтобы получить такую же сумму, которую зарабатывает Ferrari с продажи одного автомобиля. И вот что из этого вышло:
- Ferrari: 1 авто (€136 700);
- Porsche: 7,5 авто (€18 140);
- Mercedes-Benz: 24 авто (€5 690);
- BMW: 29 авто (€4 690);
- Tesla: 36 авто (€3 800);
- Subaru: 45 авто (€3 030);
- Toyota: 50 авто (€2 710);
- Volvo: 54 авто (€2 550);
- Hyundai/Kia: 56 авто (€2 430);
- Honda: 59 авто ($2 320);
- Volkswagen: 65 авто (€2 110);
- Land Rover: 76 авто (€1 790);
- BYD: 88 авто (€1 560);
- Renault: 120 авто (€1 140);
- Suzuki: 121 авто (€1 130).
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