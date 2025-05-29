ТОП-15 автопроизводителей, которые получают самую большую прибыль с одного авто — Finance.ua

ТОП-15 автопроизводителей, которые получают самую большую прибыль с одного авто Сегодня 17:04 — Технологии&Авто

ТОП-15 автопроизводителей, которые получают самую большую прибыль с одного авто

Автомобильный рынок — это триллионная индустрия, где существует конкуренция не только за количество проданных машин, но и за прибыль, которую получит автопроизводитель за продажу каждой из них. Аналитики Auto.Ria исследовали , какие бренды зарабатывают больше всего на каждом проданном авто, и обнаружили неожиданных лидеров.

Сперва — немного интересных цифр об авторынке

В 2024 году в мире было продано более 74,6 млн новых легковых автомобилей более 100 различных брендов, согласно данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Крупнейшим рынком традиционно стал Китай — 26 млн проданных авто, за ним следуют США (16 млн единиц), Индия (4,27 млн), Япония (4,25 млн) и страны Европы (10,6 млн в 25 странах).

Самой популярной среди покупателей маркой в ​​мире в прошлом году стала Toyota — объемы продаж этого бренда достигли 9,09 млн авто. В пятерку автопроизводителей, машины которых чаще всего покупают, вошли также Volkswagen (4,93 млн), BYD (3,8 млн), Honda (3,74 млн) и Nissan (свыше 3 млн).

Но когда речь идет о прибыли, ситуация кардинально меняется. Больше всего в 2024 году заработала итальянская Ferrari — 1,88 млрд евро, продав всего 13 752 автомобиля. В среднем каждое авто приносило итальянцам 136 700 евро прибыли.

На втором месте Porsche, хотя ее позиции пошатнул слабый спрос на электромодели. А вот третью строчку неожиданно заняла Suzuki, несмотря на то, что бренд не представлен в Китае и США — ключевых для глобальных автопроизводителей рынках.

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Эти данные еще раз доказывают: большие объемы продаж еще не гарантируют финансового успеха. Доходность зависит не только от количества, но и от стратегии бренда, целевой аудитории и рыночной ниши.

Какие автопроизводители зарабатывают больше всего с продажи авто

Специалисты сравнили, сколько новых легковушек нужно продать другим брендам, чтобы получить такую ​​же сумму, которую зарабатывает Ferrari с продажи одного автомобиля. И вот что из этого вышло:

Ferrari: 1 авто (€136 700); Porsche: 7,5 авто (€18 140); Mercedes-Benz: 24 авто (€5 690); BMW: 29 авто (€4 690); Tesla: 36 авто (€3 800); Subaru: 45 авто (€3 030); Toyota: 50 авто (€2 710); Volvo: 54 авто (€2 550); Hyundai/Kia: 56 авто (€2 430); Honda: 59 авто ($2 320); Volkswagen: 65 авто (€2 110); Land Rover: 76 авто (€1 790); BYD: 88 авто (€1 560); Renault: 120 авто (€1 140); Suzuki: 121 авто (€1 130).

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