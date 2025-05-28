Какие новые легковые авто чаще всего покупают европейцы: рейтинг — Finance.ua

Какие новые легковые авто чаще всего покупают европейцы: рейтинг
В апреле 2025 года количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС увеличилось в годовом исчислении на 1,3% - до 925 358 ед. Из них 34% - электромобили.
Об этом сообщает Укравтопром.
Положительную динамику снова продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили (BEV) и гибриды (HEV и PHEV). Причем гибриды (HEV) охватили наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей — 35%.
Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:
- гибриды (HEV) — 320 725 (+21%);
- бензиновые авто — 261 709 ед.
- электромобили (BEV) — 145 341 ед. (+34%);
- дизельные — 88 974 (-24%);
- плагин-гибриды — 81 554 (+31%);
- прочие — 27 055 (-11%).
С начала года в странах ЕС было зарегистрировано более 3,6 миллиона новых авто, что на 1,2% меньше, чем в прошлом году.
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Лидеры европейского рынка новых электромобилей
По данным JATO Dynamics, в апреле самым популярным электромобилем в Европе был Skoda Elroq.
В целом же в ТОП-10 европейского рынка электромобилей вошли:
- Skoda Elroq — 7 998 ед;
- Volkswagen ID.3 — 6 932 ед.;
- Volkswagen ID.7 — 6 776 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 6 297 ед;
- Kia EV3 — 5 680 ед.;
- Renault 5 — 5 662 ед;
- BMW iX1 — 5 518 ед.;
- Skoda Enyaq — 5037 ед.;
- Tesla Model Y — 4 495 ед.;
- Citroen e-C3 — 3962 ед.
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