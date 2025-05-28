Какие новые легковые авто чаще всего покупают европейцы: рейтинг — Finance.ua

Какие новые легковые авто чаще всего покупают европейцы: рейтинг Сегодня 19:02 — Технологии&Авто

Какие новые легковые авто чаще всего покупают европейцы: рейтинг

В апреле 2025 года количество регистраций новых легковых автомобилей в ЕС увеличилось в годовом исчислении на 1,3% - до 925 358 ед. Из них 34% - электромобили.

Об этом сообщает Укравтопром.

Положительную динамику снова продемонстрировали только такие сегменты авторынка, как электромобили (BEV) и гибриды (HEV и PHEV). Причем гибриды (HEV) охватили наибольшую долю рынка новых легковых автомобилей — 35%.

Регистрация новых автомобилей в ЕС по источнику питания:

гибриды (HEV) — 320 725 (+21%);

бензиновые авто — 261 709 ед.

электромобили (BEV) — 145 341 ед. (+34%);

дизельные — 88 974 (-24%);

плагин-гибриды — 81 554 (+31%);

прочие — 27 055 (-11%).

С начала года в странах ЕС было зарегистрировано более 3,6 миллиона новых авто, что на 1,2% меньше, чем в прошлом году.

Лидеры европейского рынка новых электромобилей

По данным JATO Dynamics, в апреле самым популярным электромобилем в Европе был Skoda Elroq.

В целом же в ТОП-10 европейского рынка электромобилей вошли:

Skoda Elroq — 7 998 ед; Volkswagen ID.3 — 6 932 ед.; Volkswagen ID.7 — 6 776 ед.; Volkswagen ID.4 — 6 297 ед; Kia EV3 — 5 680 ед.; Renault 5 — 5 662 ед; BMW iX1 — 5 518 ед.; Skoda Enyaq — 5037 ед.; Tesla Model Y — 4 495 ед.; Citroen e-C3 — 3962 ед.

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