ТОП-8 лучших недорогих универсалов с пробегом — Finance.ua

ТОП-8 лучших недорогих универсалов с пробегом
Водители ценят универсалы за высокий уровень практичности и возможность перевозить крупногабаритные вещи внутри. Однако выбрать оптимальную модель не так-то просто.
У What Car? назвали 10 самых лучших недорогих универсалов с пробегом. Эксперты отметили, что все эти модели способны справиться практически с любой задачей.
ТОП-10 лучших недорогих универсалов с пробегом:
- Skoda Octavia Combi
- Volkswagen Golf Variant
- Seat Leon ST
- Volkswagen Passat Variant
- Ford Focus Estate
- Vauxhall Astra Sports Tourer
- Skoda Fabia Combi
- Mazda 6 Tourer
Skoda Octavia Combi третьего поколения признана лучшим недорогим универсалом с пробегом. По словам экспертов, эта модель превосходит своих конкурентов.
Сильнейшей стороной Skoda Octavia Combi назвали очень вместительный багажник объемом 610 литров. С опущенными задними сиденьями багажное пространство можно увеличить до 1740 литров.
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