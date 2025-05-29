ТОП-8 лучших недорогих универсалов с пробегом — Finance.ua

ТОП-8 лучших недорогих универсалов с пробегом Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

ТОП-8 лучших недорогих универсалов с пробегом

Водители ценят универсалы за высокий уровень практичности и возможность перевозить крупногабаритные вещи внутри. Однако выбрать оптимальную модель не так-то просто.

What Car? назвали 10 самых лучших недорогих универсалов с пробегом. Эксперты отметили, что все эти модели способны справиться практически с любой задачей.

ТОП-10 лучших недорогих универсалов с пробегом:

Skoda Octavia Combi Volkswagen Golf Variant Seat Leon ST Volkswagen Passat Variant Ford Focus Estate Vauxhall Astra Sports Tourer Skoda Fabia Combi Mazda 6 Tourer

Skoda Octavia Combi третьего поколения признана лучшим недорогим универсалом с пробегом. По словам экспертов, эта модель превосходит своих конкурентов.

Сильнейшей стороной Skoda Octavia Combi назвали очень вместительный багажник объемом 610 литров. С опущенными задними сиденьями багажное пространство можно увеличить до 1740 литров.

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УНІАН По материалам:

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