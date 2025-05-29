ТОП-8 лучших недорогих универсалов с пробегом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-8 лучших недорогих универсалов с пробегом

Технологии&Авто
49
ТОП-8 лучших недорогих универсалов с пробегом
ТОП-8 лучших недорогих универсалов с пробегом
Водители ценят универсалы за высокий уровень практичности и возможность перевозить крупногабаритные вещи внутри. Однако выбрать оптимальную модель не так-то просто.
У What Car? назвали 10 самых лучших недорогих универсалов с пробегом. Эксперты отметили, что все эти модели способны справиться практически с любой задачей.
ТОП-10 лучших недорогих универсалов с пробегом:
  1. Skoda Octavia Combi
  2. Volkswagen Golf Variant
  3. Seat Leon ST
  4. Volkswagen Passat Variant
  5. Ford Focus Estate
  6. Vauxhall Astra Sports Tourer
  7. Skoda Fabia Combi
  8. Mazda 6 Tourer
Skoda Octavia Combi третьего поколения признана лучшим недорогим универсалом с пробегом. По словам экспертов, эта модель превосходит своих конкурентов.
Сильнейшей стороной Skoda Octavia Combi назвали очень вместительный багажник объемом 610 литров. С опущенными задними сиденьями багажное пространство можно увеличить до 1740 литров.
Забудьте о заботах на дорогах. Выберите автогражданку с помощью удобного сервиса от Finance.ua. 🚗

Автогражданка (ОСАГО)

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems