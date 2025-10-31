Свидетельство о регистрации авто: как отличить оригинал от подделки Сегодня 06:07 — Технологии&Авто

Свидетельство о регистрации авто: как отличить оригинал от подделки

Свидетельства о регистрации автомобилей в Украине имеют специальные элементы защиты, чтобы избежать подделок этих документов.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Такие подделки нередко предлагают в сети, однако в МВД отмечают, что такие «документы» не имеют юридической силы и могут привести к штрафам и уголовной ответственности.

Какая защита должна быть на свидетельстве о регистрации автомобилей

Свидетельства изготавливаются в виде пластиковых карт со встроенными элементами защиты и имеют три уровня аутентификации.

Серия и номер наносятся лазерной гравировкой, что затрудняет их копирование.

Текст с обеих сторон документа печатается специальной краской, которая исчезает под инфракрасным облучением.

Фоновые изображения состоят из орнаментальных сеток и государственной символики.

Сервисные центры МВД в августе 2024 года начали выдавать свидетельства с дополнительной защитной маркировкой. Она размещается на голографическом элементе и состоит из трех букв и шести цифр. Это позволяет быстрее идентифицировать оригинальность документа.

Проверка через QR-код

В правом нижнем углу свидетельства размещен QR-код. После его сканирования пользователь переходит в Интернет-сервис МВД, где можно проверить данные документа и информацию о транспортном средстве.

Если свидетельство выдано до 2013 года, данные о владельце могут не отображаться в электронном реестре.

В таком случае рекомендуется обратиться в сервисный центр для перерегистрации — новый документ будет доступен также в Кабинете водителя и приложении «Дія».

Ранее выданные документы остаются в силе

В МВД подчеркивают, что старые свидетельства не нуждаются в срочной замене. Владельцы могут пользоваться ими и дальше.

Однако, по желанию, документ можно обменять на новый образец в любом сервисном центре.

