Самые популярные автомобили в разных регионах Украины

Самые популярные автомобили в разных регионах Украины

Сентябрь на украинском рынке подержанных автомобилей прошел с хорошо знакомыми моделями.

В общем рейтинге внутренних перепродаж и первых регистраций подержанных авто лидируют Volkswagen Golf, Skoda Octavia, Daewoo Lanos, а также Volkswagen Passat и BMW X5.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Volkswagen Golf — лидер в девяти областях

Golf снова подтвердил статус универсального автомобиля, возглавив рейтинги сразу в девяти областях:

Винницкой,

Волынский,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Ровенской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черкасской,

Черновицкой.

Популярность модели обеспечивают надежность, экономичность, доступность в разных ценовых сегментах и ​​широкая линейка модификаций, включая электрический e-Golf.

Для покупателей это сочетание практичности и узнаваемого «европейского» имиджа.

Daewoo Lanos — выбор рациональных

В Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях лидером остается Daewoo Lanos.

Его выбирают прежде всего из-за простоты обслуживания, доступности запчастей и низкой стоимости владения. Это модель, которая продолжает удерживать позиции благодаря практичности, а не имиджу.

Skoda Octavia — баланс комфорта и экономии

В Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях популярной стала Skoda Octavia. Это автомобиль для тех, кто стремится к комфорту, но взвешенно подходит к расходам.

Просторный салон, вместительный багажник, экономичные дизельные модели и техническая надежность делают Octavia стабильным лидером семейных и рабочих автомобилей.

Volkswagen Passat — стабильность и универсальность

В Киеве, а также в Житомирской и Николаевской областях лидирует Volkswagen Passat. Модель ценят за предсказуемую управляемость, емкость и удобство в повседневной эксплуатации.

Это вариант для водителей, предпочитающих проверенные решения без лишних экспериментов.

BMW X5 — акцент на статус

В Одесской области популярной моделью стал BMW X5.

Выбор в пользу этого автомобиля подчеркивает значение комфорта, мощности и статуса для части покупателей даже в условиях экономии и колебаний рынка.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

