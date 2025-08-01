Новую Skoda Octavia показали на первых фото и видео — Finance.ua

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Новую Skoda Octavia показали на первых фото и видео

Технологии&Авто
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Новую Skoda Octavia показали на первых фото и видео
Новую Skoda Octavia показали на первых фото и видео
На тизерах был опубликован предсерийный концепт Skoda Vision O, который презентуют в сентябре на автошоу в Мюнхене. Изображения и видео были опубликованы на официальном сайте чешского автопроизводителя.
Концепт приурочили к 130-летию Skoda. На тизерах видно, что дизайн универсала выдержан в новом стиле Modern Solid.
Пока информации о Skoda Octavia 2027 не слишком много. Известно, что модель будет построена на новой модульной платформе SSP. Ее особенность в том, что аккумуляторная батарея станет частью силового каркаса кузова, что увеличит жесткость конструкции и снизит вес.
Новую Skoda Octavia показали на первых фото и видео
Запас хода Skoda Octavia может превысить 600 км. В то же время, в линейке останутся двигатели внутреннего сгорания. Чтобы соответствовать новым более строгим экономикам Евро-7, их дополнят «мягкими» гибридными и плагин-гибридными установками.
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По материалам:
Фокус
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