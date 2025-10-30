Назван лучший спортивный автомобиль
На рынке спортивных авто сейчас представлено множество моделей — от премиальных до высокотехнологичных. Выбрать лучшую из них непросто, поэтому эксперты Autocar провели масштабный тест-драйв и составили свой рейтинг.
В итоговый список вошли автомобили от Porsche, BMW, Mazda, Lotus, Aston Martin и других брендов — всего 10 моделей.
Кто возглавил рейтинг
Первое место неожиданно получил Alpine A110 — среднемоторный спорткар от Alpine (Groupe Renault), дебютировавший в 2017 году. Специалисты отметили его легкую конструкцию, высокую маневренность, динамику и приятные ощущения за рулем. Кроме того, модель имеет сравнительно доступную цену: в Великобритании базовая версия стоит чуть меньше £55 000 (примерно $72 000).
Как отметили в Autocar, «Alpine A110 заслуживает пяти звезд».
ТОП-10 лучших спортивных автомобилей по версии Autocar
- Alpine A110
- Porsche 911
- Mazda MX-5
- BMW M2
- Porsche 718 Boxster/Cayman
- Aston Martin Vantage
- Lotus Emira
- Ford Mustang
- BMW Z4
- Mercedes-AMG SL
Большинство моделей получили очень высокие оценки. В то же время Mercedes-AMG SL эксперты назвали «слишком большим» и дающим меньше драйва по сравнению с конкурентами, в частности Porsche.
Ранее Finance.ua сообщал, что Genesis готовит свой первый электрический спорткар класса люкс — GV60 Magma. Официальный дебют намечен на конец года, но компания уже раскрыла детали.
Поделиться новостью
Также по теме
Назван лучший спортивный автомобиль
Stellantis, Uber, NVIDIA и Foxconn создадут глобальный сервис беспилотных такси
Украина может присоединиться к космической программе ЕС Govsatcom
Почему отказ от подписания постановления ПДД не отменяет штраф
Альтман разрабатывает неинвазивный мозговой интерфейс в качестве альтернативы Neuralink Маска
Grokipedia заработала: что может предложить конкурент «Википедии» от Маска