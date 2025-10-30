0 800 307 555
ру
Технологии&Авто
18
Назван лучший спортивный автомобиль
На рынке спортивных авто сейчас представлено множество моделей — от премиальных до высокотехнологичных. Выбрать лучшую из них непросто, поэтому эксперты Autocar провели масштабный тест-драйв и составили свой рейтинг.
В итоговый список вошли автомобили от Porsche, BMW, Mazda, Lotus, Aston Martin и других брендов — всего 10 моделей.

Кто возглавил рейтинг

Первое место неожиданно получил Alpine A110 — среднемоторный спорткар от Alpine (Groupe Renault), дебютировавший в 2017 году. Специалисты отметили его легкую конструкцию, высокую маневренность, динамику и приятные ощущения за рулем. Кроме того, модель имеет сравнительно доступную цену: в Великобритании базовая версия стоит чуть меньше £55 000 (примерно $72 000).
Как отметили в Autocar, «Alpine A110 заслуживает пяти звезд».

ТОП-10 лучших спортивных автомобилей по версии Autocar

  1. Alpine A110
  2. Porsche 911
  3. Mazda MX-5
  4. BMW M2
  5. Porsche 718 Boxster/Cayman
  6. Aston Martin Vantage
  7. Lotus Emira
  8. Ford Mustang
  9. BMW Z4
  10. Mercedes-AMG SL
Большинство моделей получили очень высокие оценки. В то же время Mercedes-AMG SL эксперты назвали «слишком большим» и дающим меньше драйва по сравнению с конкурентами, в частности Porsche.
Ранее Finance.ua сообщал, что Genesis готовит свой первый электрический спорткар класса люкс — GV60 Magma. Официальный дебют намечен на конец года, но компания уже раскрыла детали.
Авто
