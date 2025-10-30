Назван лучший спортивный автомобиль Сегодня 02:03 — Технологии&Авто

Назван лучший спортивный автомобиль, www.autotrader.co.uk

На рынке спортивных авто сейчас представлено множество моделей — от премиальных до высокотехнологичных. Выбрать лучшую из них непросто, поэтому эксперты Autocar провели масштабный тест-драйв и составили свой рейтинг.

В итоговый список вошли автомобили от Porsche, BMW, Mazda, Lotus, Aston Martin и других брендов — всего 10 моделей.

Кто возглавил рейтинг

Первое место неожиданно получил Alpine A110 — среднемоторный спорткар от Alpine (Groupe Renault), дебютировавший в 2017 году. Специалисты отметили его легкую конструкцию, высокую маневренность, динамику и приятные ощущения за рулем. Кроме того, модель имеет сравнительно доступную цену: в Великобритании базовая версия стоит чуть меньше £55 000 (примерно $72 000).

Как отметили в Autocar, «Alpine A110 заслуживает пяти звезд».

ТОП-10 лучших спортивных автомобилей по версии Autocar

Alpine A110 Porsche 911 Mazda MX-5 BMW M 2 Porsche 718 Boxster/Cayman Aston Martin Vantage Lotus Emira Ford Mustang BMW Z4 Mercedes-AMG SL

Большинство моделей получили очень высокие оценки. В то же время Mercedes-AMG SL эксперты назвали «слишком большим» и дающим меньше драйва по сравнению с конкурентами, в частности Porsche.

Ранее Finance.ua сообщал , что Genesis готовит свой первый электрический спорткар класса люкс — GV60 Magma. Официальный дебют намечен на конец года, но компания уже раскрыла детали.

