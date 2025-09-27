0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные подержанные автомобили до 5 лет среди украинцев: ТОП-10

Технологии&Авто
73
Самые популярные подержанные автомобили до 5 лет среди украинцев: ТОП-10
Самые популярные подержанные автомобили до 5 лет среди украинцев: ТОП-10
В августе украинский автопарк пополнили 7,9 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Для сравнения, в прошлом месяце украинцы приобрели 22,7 тыс. автомобилей с пробегом, поэтому машины до 5 лет составили около 35% от общего количества.
Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей до 5 лет заняли электромобили — 51%.
Далее следуют бензиновые машины (35%), гибридные (9%), дизельные (4%) и автомобили с ГБО (1%).
ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет.
  • Tesla Model Y — 827 ед.;
  • Tesla Model 3 — 452 ед.;
  • Kia Niro — 275 ед.;
  • Nissan Rogue — 274 ед.;
  • Mazda CX5 — 233 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 217 ед.;
  • Hyundai Kona — 186 ед.;
  • Chevrolet Bolt — 159 ед.;
  • Ford Escape — 148 ед.;
  • Audi Q5 — 145 ед.
Напомним, Кабинет Министров принял постановление о практической реализации закона № 4149-IX, который упрощает торговлю подержанными авто.
Что это значит? Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем осуществить дальнейшую продажу.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems