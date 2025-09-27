Самые популярные подержанные автомобили до 5 лет среди украинцев: ТОП-10 Сегодня 19:11 — Технологии&Авто

Самые популярные подержанные автомобили до 5 лет среди украинцев: ТОП-10

В августе украинский автопарк пополнили 7,9 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Для сравнения, в прошлом месяце украинцы приобрели 22,7 тыс. автомобилей с пробегом, поэтому машины до 5 лет составили около 35% от общего количества.

Наибольшую долю среди импортируемых автомобилей до 5 лет заняли электромобили — 51%.

Далее следуют бензиновые машины (35%), гибридные (9%), дизельные (4%) и автомобили с ГБО (1%).

ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет.

Tesla Model Y — 827 ед.;

Tesla Model 3 — 452 ед.;

Kia Niro — 275 ед.;

Nissan Rogue — 274 ед.;

Mazda CX5 — 233 ед.;

Volkswagen Tiguan — 217 ед.;

Hyundai Kona — 186 ед.;

Chevrolet Bolt — 159 ед.;

Ford Escape — 148 ед.;

Audi Q5 — 145 ед.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление о практической реализации закона № 4149-IX, который упрощает торговлю подержанными авто.

Что это значит? Компаниям, работающим в сфере оптовой или розничной торговли транспортом, больше не нужно будет перерегистрировать автомобили на себя, прежде чем осуществить дальнейшую продажу.

