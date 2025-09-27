ТОП-5 самых надежных премиальных автомобилей

0 800 307 555
Технологии&Авто
Выбирая дорогой автомобиль, покупатели стремятся получить максимум за свои деньги, и это значит, что модель должна быть не только роскошная, мощная и богато оснащенная, но и беспроблемная.
Самые надежные авто премиум-класса назвали на сайте GoBankingRates.
За основу рейтинга приняли результаты исследования надежности автомобилей, проведенного компанией iSeeCars. Все выбранные дорогостоящие модели имеют индекс надежности не менее 8 из 10.
Самый надежный автомобиль премиум-класса — проверенный временем седан Lexus IS 350, который выпускают с 2013 года и который недавно в очередной раз обновили.
Примечательно, что в пятерку лучших попали только японские и немецкие модели, и среди них нет ни одного кроссовера.

ТОП-5 надежных премиальных автомобилей:

  1. Lexus IS 350 — рейтинг надежности 8,5 из 10.
  2. Mercedes-Benz E-Class Coupe — 8,3 из 10.
  3. Lexus LS 500 — 8,2 из 10.
  4. Mercedes-Benz E-Class — 8,2 из 10.
  5. Audi A5 — 8 из 10.
По материалам:
Фокус
Авто
