ТОП-5 самых надежных премиальных автомобилей

Выбирая дорогой автомобиль, покупатели стремятся получить максимум за свои деньги, и это значит, что модель должна быть не только роскошная, мощная и богато оснащенная, но и беспроблемная.

Самые надежные авто премиум-класса назвали на сайте GoBankingRates.

За основу рейтинга приняли результаты исследования надежности автомобилей, проведенного компанией iSeeCars. Все выбранные дорогостоящие модели имеют индекс надежности не менее 8 из 10.

Самый надежный автомобиль премиум-класса — проверенный временем седан Lexus IS 350, который выпускают с 2013 года и который недавно в очередной раз обновили.

Примечательно, что в пятерку лучших попали только японские и немецкие модели, и среди них нет ни одного кроссовера.

ТОП-5 надежных премиальных автомобилей:

Lexus IS 350 — рейтинг надежности 8,5 из 10. Mercedes-Benz E-Class Coupe — 8,3 из 10. Lexus LS 500 — 8,2 из 10. Mercedes-Benz E-Class — 8,2 из 10. Audi A5 — 8 из 10.

