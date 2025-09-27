0 800 307 555
Honda создала стильный кроссовер по цене Renault Duster (фото)

Технологии&Авто
Недорогой кроссовер Honda Vezel, известный на некоторых рынках под именем Honda HR-V, получил стильный вариант RS. В компании Honda понимают, что покупателям нравятся кроссоверы, в частности, когда речь идет об электрифицированных моделях. Именно на таких машинах производитель продолжает делать упор.
Carscoops стали известны подробности.
Дизайн новой Honda Vezel e: HEV RS изменился не так уж сильно, но стал более современным. А декор прибавил индивидуальности.
Обновили бамперы и светотехнику, расширили цветовую палитру, предложили другие колесные диски диаметром 18 дюймов.
Компактный кроссовер из Японии стилизован под спортивную машину. Хотя изменения ограничиваются скорее стилистическими приемами типа ярких акцентов и декора. Но клиренс снизили и доработали управление.
В движение модель Honda Vezel e: HEV RS приводит 129-сильная гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового двигателя. Цена Honda Vezel e: HEV RS — от 25 000 долларов.
