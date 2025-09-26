0 800 307 555
ру
Toyota представила бюджетного электрического конкурента RAV4 (фото)
Японская автомобильная корпорация Toyota представила революционную новинку — полностью электрический кроссовер C-HR+ 2026 модельного года, претендующий стать доступной альтернативой культовому RAV4 в электрическом сегменте. Эта модель знаменует серьезный поворот консервативной Toyota к массовой электрификации.
Несмотря на схожесть названия с существующим гибридным C-HR, новый C-HR+ - это кардинально иная машина. Toyota сознательно создала путаницу в nomenclature, но технически это совершенно новый продукт, разработанный с нуля как чистый электромобиль.
Ключевые отличия от традиционного C-HR:
  • Полностью электрическая архитектура без ДВС
  • Увеличенные габариты и колесная база
  • Новая платформа, оптимизированная для электромобилей
  • Кардинально другой подход к дизайну и компоновке
Toyota представила бюджетного электрического конкурента RAV4 (фото)
Облик C-HR+ демонстрирует эволюцию фирменного стиля Toyota. Наиболее узнаваемыми элементами стали характерные фары в форме бумеранга и элегантные горизонтальные задние фонари, создающие впечатление технологического совершенства.
Габаритные размеры:
  • длина: 4,520 мм
  • колесная база: 2,750 мм
  • класс: компактный кроссовер (D-сегмент)
Toyota представила бюджетного электрического конкурента RAV4 (фото)
Эти параметры практически идентичны RAV4, но C-HR+ получил более динамичный и спортивный силуэт, что делает его более привлекательным для молодой аудитории.
Toyota применила модульный подход к электрическим силовым установкам, предлагая две конфигурации в зависимости от потребностей покупателя.

Базовая переднеприводная версия

Технические характеристики:
  • Мощность: 220 л.с. (162 кВт)
  • Конфигурация: один электромотор на передней оси
  • Тип привода: FWD (передний привод)
  • Ориентация: экономичность и доступность
Toyota представила бюджетного электрического конкурента RAV4 (фото)

Полноприводная версия dual motor

Технические характеристики:
  • Мощность: 340 л.с. (250 кВт)
  • Конфигурация: два электромотора (передняя + задняя оси)
  • Тип привода: AWD (полный привод)
  • Ориентация: максимальная динамика и проходимость
Запас хода: заявленный максимальный запас хода до 600 км по европейскому циклу WLTP ставит C-HR+ в один ряд с лучшими электромобилями рынка.

Цены

Стартовая цена €36,500 в Европе позиционирует C-HR+ как один из самых доступных электрических кроссоверов премиум-класса. Этот уровень цен делает электромобиль доступным для среднего класса.
Сравнение с конкурентами:
  • Tesla Model Y: от €47,000+
  • Volkswagen ID.4: от €40,000+
  • Hyundai Ioniq 5: от €43,000+
  • Toyota C-HR+: от €36,500
По материалам:
wheel-news.com
Авто
