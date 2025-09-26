0 800 307 555
Apple призвала ЕС отменить закон о цифровых рынках

Технологии&Авто
Apple призвала ЕС отменить закон о цифровых рынках
Apple призвала ЕС отменить закон о цифровых рынках
Apple обратилась к антимонопольным органам ЕС с требованием отменить недавно принятые правила для крупных технологических компаний. Техногигант утверждает, что эти нормы, направленные на защиту цифровых потребителей, на самом деле создают риски для их конфиденциальности и угрожают подорвать инновации.
Об этом сообщает Вloomberg.
Производитель iPhone выразил свое несогласие с законом о цифровых рынках (DMA), который ЕС ввел в прошлом году. Хотя Apple следует правилам, компания призвала регуляторов более тщательно изучить их влияние на пользователей и бизнес в регионе. В отдельных замечаниях Европейской комиссии Apple даже попросила отменить или сократить действие этого закона.
DMA определяет четкие правила для таких сервисов, как Google Search, Safari, Amazon и Facebook, и имеет целью предотвратить злоупотребление монопольным положением. Штрафы за нарушения могут достигать 10% мирового дохода компании, а в случае повторных нарушений — до 20%.
В апреле Европейская комиссия оштрафовала Apple на 500 миллионов евро (588 миллионов долларов США), заявив, что компания нарушила правила, позволяющие разработчикам направлять пользователей к покупкам за пределами ее магазина. Apple не согласился и оспаривает это решение.
Следует отметить, что другие крупные технологические фирмы, включая Meta, также получили штрафы согласно настоящему регламенту. Ранее ЕС наложил на компании значительные штрафы: более 8 миллиардов долларов для Google и 13 миллиардов евро для Apple за неуплату налогов в Ирландии.
По материалам:
УНН
