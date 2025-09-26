Apple призвала ЕС отменить закон о цифровых рынках Сегодня 04:48 — Технологии&Авто

Apple призвала ЕС отменить закон о цифровых рынках

Apple обратилась к антимонопольным органам ЕС с требованием отменить недавно принятые правила для крупных технологических компаний. Техногигант утверждает, что эти нормы, направленные на защиту цифровых потребителей, на самом деле создают риски для их конфиденциальности и угрожают подорвать инновации.

Об этом сообщает Вloomberg.

Производитель iPhone выразил свое несогласие с законом о цифровых рынках (DMA), который ЕС ввел в прошлом году. Хотя Apple следует правилам, компания призвала регуляторов более тщательно изучить их влияние на пользователей и бизнес в регионе. В отдельных замечаниях Европейской комиссии Apple даже попросила отменить или сократить действие этого закона.

Читайте также Акции Apple восстановились после презентации новых iPhone

DMA определяет четкие правила для таких сервисов, как Google Search, Safari, Amazon и Facebook, и имеет целью предотвратить злоупотребление монопольным положением. Штрафы за нарушения могут достигать 10% мирового дохода компании, а в случае повторных нарушений — до 20%.

В апреле Европейская комиссия оштрафовала Apple на 500 миллионов евро (588 миллионов долларов США), заявив, что компания нарушила правила, позволяющие разработчикам направлять пользователей к покупкам за пределами ее магазина. Apple не согласился и оспаривает это решение.

Следует отметить, что другие крупные технологические фирмы, включая Meta, также получили штрафы согласно настоящему регламенту. Ранее ЕС наложил на компании значительные штрафы: более 8 миллиардов долларов для Google и 13 миллиардов евро для Apple за неуплату налогов в Ирландии.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.