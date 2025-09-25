Евроюст разоблачил схему мошенничества с криптовалютой более чем на €100 миллионов Сегодня 04:42 — Технологии&Авто

Агентство ЕС по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евроюст) разоблачило масштабную схему мошенничества с использованием криптовалюты , ущерб от которой превышает 100 миллионов евро.

Об этом сообщает Евроюст.

«По запросу испанских и португальских органов власти Евроюст координировал масштабную операцию по всей Европе с целью прекращения сложной схемы инвестиционного мошенничества с криптовалютами. Были задержаны пять подозреваемых, среди которых вероятный главный организатор мошеннической схемы. Через онлайн-платформу для инвестирования он обманул более сотни жертв, в том числе в Германии, Франции, Италии и Испании, на сумму не менее 100 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Обыски были проведены в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии. Правоохранители заморозили банковские счета и другие активы подозреваемых.

Отмечается, что преступная схема действовала с 2018 года и охватывала всего 23 страны.

Злоумышленники предлагали инвесторам высокие доходы от вложений в криптовалюты через профессионально оформленные онлайн-платформы. Вырученные средства переводились на банковские счета, преимущественно в Литве, с целью отмывания. Когда жертвы пытались вывести свои деньги, их заставляли платить дополнительные «комиссии», после чего сайты исчезали, а люди оставались без сбережений.

Расследование продолжается, к нему также присоединился Европол.

