Евроюст разоблачил схему мошенничества с криптовалютой более чем на €100 миллионов

Агентство ЕС по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евроюст) разоблачило масштабную схему мошенничества с использованием криптовалюты, ущерб от которой превышает 100 миллионов евро.
Об этом сообщает Евроюст.
«По запросу испанских и португальских органов власти Евроюст координировал масштабную операцию по всей Европе с целью прекращения сложной схемы инвестиционного мошенничества с криптовалютами. Были задержаны пять подозреваемых, среди которых вероятный главный организатор мошеннической схемы. Через онлайн-платформу для инвестирования он обманул более сотни жертв, в том числе в Германии, Франции, Италии и Испании, на сумму не менее 100 миллионов евро», — говорится в сообщении.
Обыски были проведены в Испании, Португалии, Италии, Румынии и Болгарии. Правоохранители заморозили банковские счета и другие активы подозреваемых.
Отмечается, что преступная схема действовала с 2018 года и охватывала всего 23 страны.
Злоумышленники предлагали инвесторам высокие доходы от вложений в криптовалюты через профессионально оформленные онлайн-платформы. Вырученные средства переводились на банковские счета, преимущественно в Литве, с целью отмывания. Когда жертвы пытались вывести свои деньги, их заставляли платить дополнительные «комиссии», после чего сайты исчезали, а люди оставались без сбережений.
Расследование продолжается, к нему также присоединился Европол.
По материалам:
Укрінформ
