Искусственный интеллект в «Дія» уже консультирует по более чем 150 государственным услугам Сегодня 23:33 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект в «Дія» уже консультирует по более чем 150 государственным услугам

Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил , что ИИ-консультант отвечает на 85% запросов украинцев в службу поддержки «Дія». Он снизил вероятность попасть на занятого оператора до 0,01%.

«Три месяца назад мы внедрили АІ в службе поддержки. Искусственный интеллект изменил ожидания людей, поэтому государственные сервисы должны быть столь же быстрыми и разумными», — отметил Федоров.

По его словам, теперь пользователи получают правильные ответы на свои запросы буквально за секунды. Руководитель Минцифры рассказал, что ИИ самостоятельно распознает продукт и тематику вопроса и может отвечать со скоростью до 5 секунд.

ИИ-ассистент в «Дія» начал работать только в июне этого года. В июле он уже закрыл 198 164 запроса из 251 627. Из них 27 800 было закрыто без участия оператора.

«АИ работает 24/7 и самостоятельно ответил в 350+ тысяч диалогов. Кейс „операторы заняты“ снизился с 5−7% до менее 0,01%», — сообщил свежие достижения ИИ-ассистента Федоров.

Он добавил, что операторы обрабатывают только 10−15% уникальных сложных обращений. Нагрузка на них снизилась на 79% до 17 000 уникальных диалогов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.