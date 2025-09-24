0 800 307 555
Технологии&Авто
1
Искусственный интеллект в «Дія» уже консультирует по более чем 150 государственным услугам
Первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что ИИ-консультант отвечает на 85% запросов украинцев в службу поддержки «Дія». Он снизил вероятность попасть на занятого оператора до 0,01%.
«Три месяца назад мы внедрили АІ в службе поддержки. Искусственный интеллект изменил ожидания людей, поэтому государственные сервисы должны быть столь же быстрыми и разумными», — отметил Федоров.
По его словам, теперь пользователи получают правильные ответы на свои запросы буквально за секунды. Руководитель Минцифры рассказал, что ИИ самостоятельно распознает продукт и тематику вопроса и может отвечать со скоростью до 5 секунд.
ИИ-ассистент в «Дія» начал работать только в июне этого года. В июле он уже закрыл 198 164 запроса из 251 627. Из них 27 800 было закрыто без участия оператора.
«АИ работает 24/7 и самостоятельно ответил в 350+ тысяч диалогов. Кейс „операторы заняты“ снизился с 5−7% до менее 0,01%», — сообщил свежие достижения ИИ-ассистента Федоров.
Он добавил, что операторы обрабатывают только 10−15% уникальных сложных обращений. Нагрузка на них снизилась на 79% до 17 000 уникальных диалогов.
