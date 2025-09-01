В «Дії» появился ИИ-ассистент, уже доступна справка о доходах — Finance.ua
В «Дії» появился ИИ-ассистент, уже доступна справка о доходах

Казна и Политика
Команда Министерства цифровой трансформации презентовала новые проекты в сфере цифровых услуг, в частности, первый в мире ИИ-помощник, который предоставляет государственные услуги.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
«Дія.AI» — это первый в мире ИИ-помощник, предоставляющий государственные услуги прямо в чате. Ассистент будет круглосуточно помогать гражданам находить нужные услуги, проверять данные в реестрах и советовать, как оформить документы. Уже с сегодняшнего дня станет доступным первый сервис — получение справки о доходах. Постепенно заработают другие услуги, а также скоро запустим ИИ-ассистента в приложении «Дія»", — рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Также в приложении вскоре появятся:

  • новые социальные и ветеранские услуги;
  • «Дія.Підпис» для юридических лиц;
  • девять новых категорий в рамках Международного реестра ущерба;
  • услуга заключения декларации с лечащим врачом;
  • дополнительные сервисы для водителей и налогоплательщиков;
  • сервис прямых обращений в органы местного самоуправления.
Кроме того, посредством проекта «Электронный суд» украинцы смогут подавать заявления в простых категориях дел через «Дію» и отслеживать каждый этап их рассмотрения онлайн.
В этом году еще больше школ присоединится к образовательной экосистеме «Мрія» и в общей сложности их количество составит более двух тысяч. «Мрія» — это веб-портал и приложение для учителей, администраций школ, детей и их родителей.
Также Украина приступит к внедрению 5G. Первые тестирования во Львове, Харькове и Бородянке позволят проверить технологию в реальных условиях, а затем масштабировать новый уровень покрытия на всю страну.
Кроме того, украинский кластер оборонных технологий Brave1 перезапускает свою грантовую программу. Украинские производители оборонных технологий смогут принять участие в новых грантовых конкурсах, в частности, для развития производства взрывчатки и ракет.
Пресс-служба Минцифры подробнее рассказала о Дія.AI.

Как работает Дія. AI

АІ-ассистент подбирает услуги под ваши жизненные ситуации. Например: по запросу «Мой дом поврежден обстрелом», ассистент посоветует услугу єВідновлення и расскажет, как ею воспользоваться. Хотите открыть бизнес — расскажет о грантах на собственное дело. Спросите вашу недвижимость или ФЛП — ИИ автоматически получит нужную информацию из реестров.
Ассистент не требует паспортных данных, банковской или личной информации.

Как воспользоваться Дія. AI:

  • откройте портал Дія;
  • выберите значок Дія. АІ вместо стандартного поиска и авторизуйтесь;
  • напишите свой запрос в окно на стартовой странице портала — например, «хочу перерегистрировать авто» или «дай справку о доходах»;
  • получите консультацию или услугу.
Напомним, на портале «Дія» заработала новая услуга, теперь студенты могут зарегистрировать или изменить место жительства в общежитии онлайн. Воспользоваться сервисом могут пока невоеннообязанные студенты, имеющие карточку налогоплательщика и подписавшие договор о проживании в общежитии.
Ранее Федоров сообщал, что Министерство цифровой трансформации работает над запуском в приложении «Дія» онлайн-услуги по расторжению брака. Кроме того, запущен «Пакет школьника». Откроют еще несколько онлайн комнат для женитьбы, таким образом разгрузив образовавшуюся в услуге очередь. К концу 2025 года появится услуга по смене фамилии.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Дия
