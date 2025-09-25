0 800 307 555
ру
Google Фото позволяет редактировать фотографии голосовыми командами

Технологии&Авто
16
Пользователи Android в США теперь могут использовать функцию разговорного редактирования в Google Фото.
Как сообщает Google в своем блоге, подобный функционал впервые был представлен на смартфонах Pixel 10 для всех пользователей Android в США.
«Забудьте о переключении между инструментами и настройке ползунков. Вы можете просто описать нужные редактирования с помощью голоса или текста и наблюдать, как Google Фото воплощает ваше видение в жизнь», — отмечают в Google.
Для того чтобы воспользоваться этой функцией, в Google Фото нужно выбрать опцию «помогите мне редактировать», и к выполнению этих задач будет привлечен ИИ Gemini.
Напомним, что недавно Google улучшила генерирование изображений в Gemini благодаря ИИ-модели nano-banana. Новая модель искусственного интеллекта Gemini предназначена для более точного редактирования изображений на основе запросов пользователей на естественном языке, сохраняя при этом целостность лиц, животных и других деталей, что обычно плохо получается у ИИ. Например, если попросить ChatGPT или Grok изменить цвет рубашки человека на фотографии, в ответ они могут выдать измененное лицо или фон.
Также Google интегрировала Gemini в Chrome, благодаря чему браузер получил 10 новых ИИ-функций.
