Приложение Google Home получит редизайн и интеграцию с Gemini
Google планирует представить ряд новых устройств 1 октября 2025 года, среди которых будет умная колонка под названием Google Home Speaker. Кроме того, компания готовит обновление приложения Google Home для Android, которое получит редизайн и интеграцию с чат-ботом Gemini.
Об этом сообщает Android Authority.
Изменения в дизайне коснутся нескольких переименованных вкладок, включая Favorites на Home, а также удаление Devices и Settings. Вместо этого пользователи смогут увидеть список своих устройств, нажав на значок сетки во вкладке Home.
Настройки можно будет найти, нажав на иконку аккаунта. Там же разместят вкладки Inbox и Labs. Заодно будут добавлены значки видео и термометра, вероятно связанные с будущими устройствами Nest.
Главным изменением будет интеграция с Gemini. Чат-бот заменит Google Assistant на домашних умных устройствах. Также пользователи смогут использовать Gemini Live для общения на обычном языке.
Вдобавок к этому, Google Home получит новую поисковую систему Ask Home, которая позволит взаимодействовать с Gemini и описать ему, что нужно автоматизировать, или найти видео или определенное событие.
