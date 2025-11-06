Ввоз электромобилей в Украину: что изменится с 2026 года Сегодня 14:23 — Технологии&Авто

Ввоз электромобилей в Украину: что изменится с 2026 года

Как сообщил , народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк, Кабмин в доработанном проекте бюджета на 2026 год не поддержал продление льготы на ввоз электромобилей.

«Для тех, кто ждал продления льготы на электрокары еще на один год — не ждите. Несмотря на принятие во внимание правки в Раде, она отклонена правительством. Шанс это изменить минимальный — то есть я убежден, льготы не будет», — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что среди причин, почему правительство не продлило налоговые освобождения:

потери бюджета;

меморандум с МВФ.

«Всем кто был за или против, скажу. Я вам это и прогнозировал еще в октябре, что так будет и что это не финальное решение было», — заметил Железняк.

Напомним, при рассмотрении проекта госбюджета в первом чтении в Верховной Раде поддержали правку № 1061, которая предусматривала продление льгот на электрокары еще на один год.

В то же время ранее глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заверил , что льготу на электрокары не продлят на следующий год.

«Поправка «протянута через бюджет, что прямо противоречит сразу двум законам, а потому ко второму чтению не может быть принята» — писал он. «Таким образом, нет, льгота на 2026 год не продлена, и продлена не будет. Не спешите с выводами», — добавил нардеп.

До конца 2025 года электрокары можно импортировать без НДС (20%) и ввозной пошлины (10%).

Мы писали, что расчет за куплю-продажу автомобиля между продавцом и покупателем производится исключительно по их договоренности, без участия сотрудников сервисного центра.

Там отметили, что при обращении в сервисный центр МВД для перерегистрации автомобиля или заключения договора купли-продажи граждане часто спрашивают: можно ли передать деньги продавцу прямо за столом администратора, где происходит оформление документов.

