0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ввоз электромобилей в Украину: что изменится с 2026 года

Технологии&Авто
44
Ввоз электромобилей в Украину: что изменится с 2026 года
Ввоз электромобилей в Украину: что изменится с 2026 года
Как сообщил , народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк, Кабмин в доработанном проекте бюджета на 2026 год не поддержал продление льготы на ввоз электромобилей.
«Для тех, кто ждал продления льготы на электрокары еще на один год — не ждите. Несмотря на принятие во внимание правки в Раде, она отклонена правительством. Шанс это изменить минимальный — то есть я убежден, льготы не будет», — подчеркнул нардеп.
Он добавил, что среди причин, почему правительство не продлило налоговые освобождения:
  • потери бюджета;
  • меморандум с МВФ.
«Всем кто был за или против, скажу. Я вам это и прогнозировал еще в октябре, что так будет и что это не финальное решение было», — заметил Железняк.
Напомним, при рассмотрении проекта госбюджета в первом чтении в Верховной Раде поддержали правку № 1061, которая предусматривала продление льгот на электрокары еще на один год.
Читайте также
В то же время ранее глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заверил, что льготу на электрокары не продлят на следующий год.
«Поправка «протянута через бюджет, что прямо противоречит сразу двум законам, а потому ко второму чтению не может быть принята» — писал он. «Таким образом, нет, льгота на 2026 год не продлена, и продлена не будет. Не спешите с выводами», — добавил нардеп.
До конца 2025 года электрокары можно импортировать без НДС (20%) и ввозной пошлины (10%).
Место для вашей рекламы
Мы писали, что расчет за куплю-продажу автомобиля между продавцом и покупателем производится исключительно по их договоренности, без участия сотрудников сервисного центра.
Там отметили, что при обращении в сервисный центр МВД для перерегистрации автомобиля или заключения договора купли-продажи граждане часто спрашивают: можно ли передать деньги продавцу прямо за столом администратора, где происходит оформление документов. Подробности здесь.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems