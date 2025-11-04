В МВД объяснили, как правильно передавать деньги при покупке авто Сегодня 19:33 — Личные финансы

В МВД объяснили, как правильно передавать деньги при покупке авто

Расчет за куплю-продажу автомобиля между продавцом и покупателем производится исключительно по их договоренности, без участия сотрудников сервисного центра.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Там отметили, что при обращении в сервисный центр МВД для перерегистрации автомобиля или заключения договора купли-продажи граждане часто спрашивают: можно ли передать деньги продавцу прямо за столом администратора, где происходит оформление документов.

Сервисный центр не отвечает за передачу средств

Договор купли-продажи транспортного средства заключается между двумя сторонами — продавцом и покупателем. Законодательство не предусматривает, что передача средств должна производиться в помещении сервисного центра МВД или при участии администратора.

Следовательно, сервисный центр МВД и его работники не несут ответственности за проведение расчетов между сторонами и не участвуют в их осуществлении.

Как происходит оформление договора

В сервисном центре стороны заключают договор купли-продажи, производят перерегистрацию автомобиля и вносят изменения в документы. При этом оплата может быть произведена в любое другое время и в любом месте.

Чтобы избежать недоразумений, МВД советует заранее согласовать порядок расчета (наличными или безналичными), определить время и место передачи средств и зафиксировать это в договоре.

Документы об оплате

Хотя документы, подтверждающие оплату, не обязательны для регистрации автомобиля, их следует хранить как доказательство проведения расчета.

Оформление договора в сервисном центре не означает, что деньги должны быть переданы за столом администратора. Сервисный центр МВД не является посредником в финансовых расчетах и ​​отвечает только за оформление и регистрацию документов.

Отметим, что для того, чтобы автомобиль оставался безопасным и исправным, водителям нужно регулярно проходить обязательный технический контроль (ОТК). Часто водители по ошибке обращаются в сервисные центры МВД, чтобы пройти техосмотр. Но следует знать: сервисные центры МВД не проводят проверку транспортных средств.

Перед тем как сполна наслаждаться новым автомобилем после его покупки, нужно выполнить несколько формальностей . Одна из них — уплата налогов во время первой государственной регистрации автомобиля. При первой государственной регистрации легкового автомобиля в Украине владелец платит сбор на государственное пенсионное страхование.

