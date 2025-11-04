Где искать первый опыт работы — подборка стажировок ноября Сегодня 17:02 — Личные финансы

Где искать первый опыт работы — подборка стажировок ноября

Старт карьеры — самый сложный шаг, но его можно сделать без опыта. Делимся подборкой стажировок от robota.ua, чтобы вы сами выбрали, в каком направлении хотите развиваться. Если давно хотели попробовать, но не знали с чего начать — самое время.

Интерн отдела бухгалтерии в «BAT Украина»

📍 Киев (гибридный формат работы)

Компания предлагает присоединиться студентам 3−6 курсов и недавним выпускникам в BeTalent Program — оплачиваемую 6−9 месячную программу стажировки. Предусматривается работа с первичными бухгалтерскими документами, архивация договоров и другой документации.

Предлагается, в частности: компенсация стоимости питания; возможность получить постоянную должность после успешного завершения программы; возможности для обучения и профессионального развития; программы благосостояния, направленные на поддержание физического и ментального здоровья; скидки от партнеров компании.

Грантовая программа для молодежи в PepsiCo

📍 Николаев

и т. д. Международная компания предоставляет возможность студентам старших курсов высшего образования применить приобретенные знания на практике и построить успешную карьеру в реальной бизнес-среде. Преимуществом будут кандидаты с профильным образованием в отраслях: электроэнергетика, электротехника и электромеханика, энергетическое машиностроение, автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии, робототехника, прикладная механика

Участники программы получат: стипендию — 15 000 грн за семестр; оплачиваемую стажировку после завершения программы; участие в дополнительных образовательных мероприятиях; возможность дальнейшего трудоустройства в компании.

Администратор рецепции (стажер) в EY

📍 Киев

Международная компания ищет специалиста , который будет отвечать за: прием и переадресацию телефонных звонков и корреспонденции; встречу и сопровождение посетителей; координацию графика переговорных комнат и бронирование рабочих мест; обработку входящей и исходящей документации; администрирование системы доступа в офис; подготовку документов для подписи руководством.

Читайте также ТОП-10 высокооплачиваемых профессий в Польше без диплома

Будущий стажер может рассчитывать на широкий пакет преимуществ, в том числе: 35 календарных дней ежегодного отпуска, медицинское, туристическое и страхование жизни, корпоративные скидки на посещение спортклубов.

Marketeer (student) в Red Bull Ukraine

Будущий работник будет представлять премиум-бренд, открывать новые возможности для развития компании, повышать визуальную узнаваемость бренда, принимать заказы и способствовать тому, чтобы компания становилась более доступной и заметной для потребителей.

К участию в конкурсе приглашаются студенты 1−3 курсов дневной формы обучения, которые имеют водительские права категории B, а также предпринимательское мышление и стратегический подход.

Младший специалист/специалист по взаимодействию с Entso-E (стажировка Energy Hub) в НЭК «Укрэнерго»

📍 Киев

Национальная энергетическая компания приглашает студентов последних курсов вузов и молодых специалистов на программу стажировки ENERGYHUB. Продолжительность программы — 6 месяцев. Среди задач: оформление рабочей документации, обработка входящей корреспонденции, подготовка отчетной информации, перевод материалов с английского языка.

Стажировка предусматривает: официальное трудоустройство, полную занятость, социальный пакет (включая медицинское страхование), возможность бронирования, корпоративные тренинги на развитие soft skills.

Младший аналитик данных (стажер, практикант) в PwC Service Delivery Center

📍 Львов (удаленно или в офисе)

К участию в конкурсе приглашаются студенты и выпускники в сфере ІТ или экономики, в частности, эконометрики, финансов или бухгалтерского учета. Пожелания: знание английского языка — не ниже уровня Intermediate; сильные аналитические, математические и навыки решения проблем; опыт работы с большими объемами данных. Базовое понимание концепций бухгалтерского учета будет преимуществом.

Стажер по направлению развития бренда работодателя (для студентов) в «Ощадбанк»

📍 Киев

Среди анонсированных задач : участие в карьерных мероприятиях (фестивали, ярмарка вакансий, дни карьеры) в учебных заведениях; обеспечение фото- и видеоконтента на карьерных мероприятиях, а также процесс прохождения практики студентами на базе подразделений банка.

Частью команды могут стать студенты 4−5 курса вуза по направлениям HR, маркетинг, журналистика, PR или смежным специальностям; уверенными навыками фото- и видеосъемки, желательно — опыт работы с редакторами.

Будет преимуществом опыт участия в студенческих организациях или волонтерских проектах и ​​навыки копирайтинга или ведения соцсетей.

Интерн (отдел международных морских перевозок) в International Logistic Institute

📍 Одесса

Ведущая компания в сфере международных логистических услуг ищет стажера , который будет анализировать рынок и будет искать новые возможности для развития бизнеса. Портрет идеального кандидата: высшее образование в области логистики, международных отношений или смежной отрасли; отличные коммуникативные навыки; знание английского языка на уровне Intermediate и выше.

Стажер дирекции по финансам в ДТЭК

📍 Киев (гибкий график)

Энергетическая компания ищет кандидатов с высшим/незаконченным высшим образованием (финансы, экономика, аудит, бухгалтерский учет), базовыми знаниями принципов бухгалтерского учета и финансового анализа.

Откликайтесь на вакансию, если владеете Excel на высоком уровне, работаете с Power Query, Power Pivot, PowerPoint; заинтересованы в использовании современных цифровых инструментов (в частности ИИ) для решения практических задач; обладаете практическим опытом применения ИИ при обучении или выполнении проектных/аналитических задач.

Врач ветеринарной медицины (стажер) в МХП

📍 с. Будище (Черкасская обл.)

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий приглашает на стажировку студентов 2−4 курсов или выпускников соответствующих специальностей, желающих учиться и профессионально развиваться.

Будущий стажер может рассчитывать на развозку до и с места работы, конкурентную зарплату, учебные программы, медицинское страхование, услуги корпоративного психолога и врача, обеспечение спецодеждой, бесплатное питание и проживание (для иногородних).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.