Зарплаты в Украине в сентябре: у кого доходы выросли, а у кого снизились — данные Госстата Сегодня 10:18 — Личные финансы

Зарплаты в Украине в сентябре: у кого доходы выросли, а у кого снизились — данные Госстата

Средняя зарплата штатных работников в сентябре выросла до 26 623 грн, а наибольшее повышение зафиксировано в образовательной сфере — до 16 901 грн. (+17,1%).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Доходы работников на предприятиях транспорта, почтовых и курьерских служб выросли до 27 793 грн (на 6,7%), в строительстве — до 24 456 грн (на 6,3%), а в сфере искусства, спорта и развлечений — до 19 319 грн (на 4,4%).

Также повышение отмечено в следующих отраслях:

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 35 166 грн (+3,7%);

Промышленность — 29 954 грн (+3,5%);

Водный транспорт — 25 601 грн (+2,9%);

Сельское хозяйство — 25 727 грн (+2,4%);

Предоставление других видов услуг — 29 577 грн (+2%);

Административное обслуживание — 20 490 грн (+2%);

Оптовая и розничная торговля — 31 266 грн (+0,4%).

В каких сферах уменьшились зарплаты

По данным Госстата, наибольшее падение зафиксировано в государственном управлении и обороне — до 32 871 грн (на 6,4%).

Уменьшились доходы и в финансовой и страховой деятельности — до 50 706 грн (на 3%), в сфере здравоохранения — до 18 373 грн (на 1,6%), информации и телекоммуникаций — до 64 330 (на 1,4%).

Также средние зарплаты снизились в следующих отраслях:

Авиационный транспорт — 57028 грн (-1%);

Временное размещение и питание — 18 807 грн (-1%);

Операции с недвижимостью — 23 011 грн (-0,2%).

Finance.ua уже писал , что традиционно работники сферы информации и телекоммуникаций имеют самые высокие доходы в Украине — 64 330 грн. Педагоги же получают меньше — 16 901 грн.

Стоит отметить, что украинцы обращаются за микрокредитами, чтобы покрыть ежедневные расходы, прежде всего чтобы дожить до зарплаты. Также распространены кредиты на оплату лечения, коммунальных услуг, покупку одежды или ремонт жилья.

Большинство руководителей украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.