Дизайнеры — одна из немногих категорий в ІТ, где зарплаты в этом году выше, чем в прошлом (инфографика)
Дизайнеры остаются одной из немногих категорий на IT-рынке, где зарплаты в 2025 году выше, чем в прошлом. Средняя зарплатная вилка в вакансиях, где требуют хотя бы 5 лет опыта — 2500−4000 долларов.
Об этом свидетельствует аналитика Djinni.
7000 дизайнеров в поиске и всего 300 вакансий
Категория Design занимает второе место по количеству кандидатов онлайн, обогнав Manual QA. В поиске сейчас около 7000 дизайнеров — это 8% всех кандидатов. Их доля снижается очень медленно: в начале 2023 она составляла 8,5%.
Вакансий для дизайнеров примерно 300 (3%) и эта доля почти не меняется уже несколько лет. В начале 2023 года было 2,5%, а весной 2025 — около 4%.
Среди дизайнеров половина UI/UX, 16% - графические, 13% - продуктовые, остальные в общей категории Design. В вакансиях соотношение похожее, хотя графических дизайнеров ищут чаще.
В поиске 35% дизайнеров имеют 5+ лет опыта, а 10% без опыта вообще. В начале 2023 года таких было около 20%.
Хотя количество новичков за три года сократилось с 1300 до 500, их доля среди всех кандидатов без опыта выросла с 7% до 10%, потому что в других категориях отток начинающих был еще больше.
Среди опытных дизайнеров доля остается стабильной — около 6%, при этом их количество выросло с 1400 до 1800.
Больше всего вакансий для дизайнеров с опытом 1−3 года. Особенно заметен рост предложений для джунов.
Вакансии с требованием 1 года опыта увеличились с 35 в 2023 году до 80−90 сейчас. А без требований к опыту с 2−3 до 20−30 в поиске.
Их доля среди всех дизайнерских вакансий выросла с 1% до 6−8%, а среди всех вакансий для новичков с 1% до 2−3%.
Среднее количество откликов на одну дизайнерскую вакансию около 30, что меньше, чем у тестировщиков или фронтендеров.
Вакансии без требований к опыту получают сейчас 38−40 откликов, тогда как в прошлом году было 65. На позиции с 1−2 годами опыта — 30−38 откликов, на уровень middle — 25−27, а на senior designer уже 20 вместо 15 в прошлом.
Зарплаты в 2025 году
Дизайнеры — одна из немногих IT-категорий, где зарплаты в 2025 году выросли:
- кандидаты с 3−5 годами опыта: $1600 → $1800;
- с 7+ годами: $3000 → $3100.
Средняя вилка в вакансиях с требованием 5+ лет опыта — $2500−4000, в то время как медиана ожиданий наемных дизайнеров — $2500. Половина полученных предложений в диапазоне $2000−3200.
Меньше всего нанимали среди дизайнеров без опыта (5%), остальные уровни распределены равномерно по 15−25%, больше всего с 1 годом опыта.
Индекс Djinni для дизайнеров составляет 0,18 — то есть на каждые 100 откликов кандидаты получают 18 предложений. Это больше, чем у фронтендеров, но чуть меньше, чем у тестировщиков.
Самый высокий индекс имеют графические дизайнеры (0,29), а самый низкий — те, кто не выбрал специализацию (0,1). Больше всего предложений получают специалисты с опытом 1−4 года.
Ранее Finance.ua со ссылкой Djinni писал о зарплатах фронтенд-разработчиков и тестировщиков.
