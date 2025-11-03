Дизайнеры — одна из немногих категорий в ІТ, где зарплаты в этом году выше, чем в прошлом (инфографика) Сегодня 09:05 — Личные финансы

Дизайнеры остаются одной из немногих категорий на IT-рынке, где зарплаты в 2025 году выше, чем в прошлом. Средняя зарплатная вилка в вакансиях, где требуют хотя бы 5 лет опыта — 2500−4000 долларов.

Об этом свидетельствует аналитика Djinni.

7000 дизайнеров в поиске и всего 300 вакансий

Категория Design занимает второе место по количеству кандидатов онлайн, обогнав Manual QA. В поиске сейчас около 7000 дизайнеров — это 8% всех кандидатов. Их доля снижается очень медленно: в начале 2023 она составляла 8,5%.

Вакансий для дизайнеров примерно 300 (3%) и эта доля почти не меняется уже несколько лет. В начале 2023 года было 2,5%, а весной 2025 — около 4%.

Инфографика: Djinni

Среди дизайнеров половина UI/UX, 16% - графические, 13% - продуктовые, остальные в общей категории Design. В вакансиях соотношение похожее, хотя графических дизайнеров ищут чаще.

Инфографика: Djinni

В поиске 35% дизайнеров имеют 5+ лет опыта, а 10% без опыта вообще. В начале 2023 года таких было около 20%.

Хотя количество новичков за три года сократилось с 1300 до 500, их доля среди всех кандидатов без опыта выросла с 7% до 10%, потому что в других категориях отток начинающих был еще больше.

Среди опытных дизайнеров доля остается стабильной — около 6%, при этом их количество выросло с 1400 до 1800.

Больше всего вакансий для дизайнеров с опытом 1−3 года. Особенно заметен рост предложений для джунов.

Вакансии с требованием 1 года опыта увеличились с 35 в 2023 году до 80−90 сейчас. А без требований к опыту с 2−3 до 20−30 в поиске.

Их доля среди всех дизайнерских вакансий выросла с 1% до 6−8%, а среди всех вакансий для новичков с 1% до 2−3%.

Среднее количество откликов на одну дизайнерскую вакансию около 30, что меньше, чем у тестировщиков или фронтендеров.

Вакансии без требований к опыту получают сейчас 38−40 откликов, тогда как в прошлом году было 65. На позиции с 1−2 годами опыта — 30−38 откликов, на уровень middle — 25−27, а на senior designer уже 20 вместо 15 в прошлом.

Зарплаты в 2025 году

Дизайнеры — одна из немногих IT-категорий, где зарплаты в 2025 году выросли:

кандидаты с 3−5 годами опыта: $1600 → $1800;

с 7+ годами: $3000 → $3100.

Средняя вилка в вакансиях с требованием 5+ лет опыта — $2500−4000, в то время как медиана ожиданий наемных дизайнеров — $2500. Половина полученных предложений в диапазоне $2000−3200.

Меньше всего нанимали среди дизайнеров без опыта (5%), остальные уровни распределены равномерно по 15−25%, больше всего с 1 годом опыта.

Инфографика: Djinni

Инфографика: Djinni

Индекс Djinni для дизайнеров составляет 0,18 — то есть на каждые 100 откликов кандидаты получают 18 предложений. Это больше, чем у фронтендеров, но чуть меньше, чем у тестировщиков.

Самый высокий индекс имеют графические дизайнеры (0,29), а самый низкий — те, кто не выбрал специализацию (0,1). Больше всего предложений получают специалисты с опытом 1−4 года.

