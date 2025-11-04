0 800 307 555
С какими болезнями не могут мобилизовать

В Украине обновили правила подачи документов на отсрочку Теперь военнообязанные могут обращаться не только в ТЦК, но и через ЦПАУ, что существенно упрощает процедуру.
Окончательное решение о пригодности принимает военно-врачебная комиссия (ВВК) с учетом тяжести заболевания, а не только самого диагноза. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Список болезней, с которыми не мобилизуют

Согласно приказу Министерства обороны № 402, непригодными к службе могут быть признаны мужчины со следующими заболеваниями:
  • бактериальные и вирусные инфекции ЦНС, кожи, кишечника;
  • туберкулез;
  • тяжелые формы гепатита;
  • инфекции половой системы, ВИЧ и СПИД;
  • онкологические заболевания с метастазами;
  • анемия и другие заболевания крови;
  • сахарный диабет;
  • нарушение работы щитовидной железы;
  • тяжелые психические расстройства, алкоголизм, наркозависимость;
  • менингит, энцефалит, эпилепсия с частыми приступами;
  • глаукома, тяжелые болезни глаз, приводящие к потере зрения;
  • хронический отит и другие недуги уха;
  • сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, гипертония 2 стадии;
  • бронхиальная астма; хронические болезни легких;
  • серьезные патологии пищеварительной системы, печени, почек, грыжи;
  • заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе позвоночника, суставов, костей;
  • ампутации, деформации конечностей, плоскостопие;
  • тяжелые болезни кожи, врожденные пороки развития, последствия операций или травм.
Даже при наличии диагноза окончательное решение принимает ВВК. Комиссия оценивает степень тяжести заболевания и может признать лицо полностью или частично непригодным, временно непригодным или пригодным к службе.

Как оформить отсрочку

С ноября 2025 года документы на отсрочку можно подать не только через территориальные центры комплектования, но и в любом ЦПАУ. Далее сотрудники центра самостоятельно передают информацию в военкомат.
После прохождения ВВК гражданин может получить один из следующих статусов:
  • непригоден к службе;
  • ограниченно пригоден — служба только в тыловых подразделениях;
  • временно непригоден — с повторным осмотром после лечения;
  • пригоден к военной службе.
