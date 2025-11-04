С какими болезнями не могут мобилизовать Сегодня 20:20 — Личные финансы

В Украине обновили правила подачи документов на отсрочку Теперь военнообязанные могут обращаться не только в ТЦК, но и через ЦПАУ, что существенно упрощает процедуру.

Окончательное решение о пригодности принимает военно-врачебная комиссия (ВВК) с учетом тяжести заболевания, а не только самого диагноза. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Список болезней, с которыми не мобилизуют

Согласно приказу Министерства обороны № 402, непригодными к службе могут быть признаны мужчины со следующими заболеваниями:

бактериальные и вирусные инфекции ЦНС, кожи, кишечника;

туберкулез;

тяжелые формы гепатита;

инфекции половой системы, ВИЧ и СПИД;

онкологические заболевания с метастазами;

анемия и другие заболевания крови;

сахарный диабет;

нарушение работы щитовидной железы;

тяжелые психические расстройства, алкоголизм, наркозависимость;

менингит, энцефалит, эпилепсия с частыми приступами;

глаукома, тяжелые болезни глаз, приводящие к потере зрения;

хронический отит и другие недуги уха;

сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, гипертония 2 стадии;

бронхиальная астма; хронические болезни легких;

серьезные патологии пищеварительной системы, печени, почек, грыжи;

заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе позвоночника, суставов, костей;

ампутации, деформации конечностей, плоскостопие;

тяжелые болезни кожи, врожденные пороки развития, последствия операций или травм.

Даже при наличии диагноза окончательное решение принимает ВВК. Комиссия оценивает степень тяжести заболевания и может признать лицо полностью или частично непригодным, временно непригодным или пригодным к службе.

Как оформить отсрочку

С ноября 2025 года документы на отсрочку можно подать не только через территориальные центры комплектования, но и в любом ЦПАУ. Далее сотрудники центра самостоятельно передают информацию в военкомат.

После прохождения ВВК гражданин может получить один из следующих статусов:

непригоден к службе;

ограниченно пригоден — служба только в тыловых подразделениях;

временно непригоден — с повторным осмотром после лечения;

пригоден к военной службе.

