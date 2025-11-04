С какими болезнями не могут мобилизовать
В Украине обновили правила подачи документов на отсрочку Теперь военнообязанные могут обращаться не только в ТЦК, но и через ЦПАУ, что существенно упрощает процедуру.
Окончательное решение о пригодности принимает военно-врачебная комиссия (ВВК) с учетом тяжести заболевания, а не только самого диагноза. Об этом сообщает OBOZ.UA.
Список болезней, с которыми не мобилизуют
Согласно приказу Министерства обороны № 402, непригодными к службе могут быть признаны мужчины со следующими заболеваниями:
- бактериальные и вирусные инфекции ЦНС, кожи, кишечника;
- туберкулез;
- тяжелые формы гепатита;
- инфекции половой системы, ВИЧ и СПИД;
- онкологические заболевания с метастазами;
- анемия и другие заболевания крови;
- сахарный диабет;
- нарушение работы щитовидной железы;
- тяжелые психические расстройства, алкоголизм, наркозависимость;
- менингит, энцефалит, эпилепсия с частыми приступами;
- глаукома, тяжелые болезни глаз, приводящие к потере зрения;
- хронический отит и другие недуги уха;
- сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, гипертония 2 стадии;
- бронхиальная астма; хронические болезни легких;
- серьезные патологии пищеварительной системы, печени, почек, грыжи;
- заболевания опорно-двигательного аппарата, в том числе позвоночника, суставов, костей;
- ампутации, деформации конечностей, плоскостопие;
- тяжелые болезни кожи, врожденные пороки развития, последствия операций или травм.
Даже при наличии диагноза окончательное решение принимает ВВК. Комиссия оценивает степень тяжести заболевания и может признать лицо полностью или частично непригодным, временно непригодным или пригодным к службе.
Как оформить отсрочку
С ноября 2025 года документы на отсрочку можно подать не только через территориальные центры комплектования, но и в любом ЦПАУ. Далее сотрудники центра самостоятельно передают информацию в военкомат.
После прохождения ВВК гражданин может получить один из следующих статусов:
- непригоден к службе;
- ограниченно пригоден — служба только в тыловых подразделениях;
- временно непригоден — с повторным осмотром после лечения;
- пригоден к военной службе.
