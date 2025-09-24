0 800 307 555
ру
Назван самый экономичный автомобиль в мире

Технологии&Авто
17
Volkswagen в свое время доказал, что идея «100 километров на одном литре топлива» может стать реальностью. Именно с этой задачи и началась история модели XL1 — уникального гибридного автомобиля, который в 2013—2016 годах ограниченным тиражом вышел в серию.
Об этом сообщает MMR.
Volkswagen XL1 стал самым экономичным серийным авто в мире. Его создали для демонстрации возможностей современных технологий в снижении расхода топлива.
Машина весит всего 795 кг благодаря использованию легких материалов — магния, карбона и углепластика. Двухдверное купе получило дизельный двигатель объемом 0,8 л в сочетании с электромотором. Суммарная мощность установки составила 68 л.с., а средний расход горючего — всего 0,9 литра на 100 км.
Первый прототип XL1 появился еще в 2002 году, а спустя несколько доработок дошел до конвейера. В продажу выпустили всего около 200 машин, еще 50 передали для тестов и исследований. Цена в 2014 году составила 111 тысяч евро — сумма, которая и сегодня выглядит внушительной.
Среди ключевых особенностей XL1 — очень низкий коэффициент аэродинамического сопротивления, гибридная силовая схема с возможностью движения на электротяге и отказ от лишних элементов комфорта. Благодаря этому запас хода достигал 400 км, а разгон до сотни занимал 12,7 секунды.
Конкуренты на рынке тоже были — например, концепт Daihatsu UFE-III с расходом 1,39 л/100 км или серийный Audi A2 1.2 TDI, известный как «трехлитровая» модель. Но именно Volkswagen удалось вывести свой экспериментальный проект в реальную продажу.
MMR
Авто
