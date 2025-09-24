25 моделей автомобилей, которые быстрее всего обесцениваются за 5 лет 24.09.2025, 01:44 — Технологии&Авто

Аналитики компании iSeeCars обнародовали рейтинг самых плохих инвестиций на автомобильном рынке. В «черный список» попали 25 моделей, которые за пять лет эксплуатации теряют более 60% первоначальной стоимости.

Возглавил антирейтинг электрический кроссовер Jaguar I-Pace с катастрофическим показателем 72,2%.

Электрокары и премиум-сегмент: лидеры по потерям

Наибольшие финансовые потери ожидают владельцев электромобилей и автомобилей премиум-класса. Тройка «лидеров» выглядит особенно неутешительно:

Jaguar I-Pace — британский электрокроссовер проигрывает 72,2% стоимости за пятилетний период. Главные причины: быстрое развитие технологий электромобилей и ограниченная инфраструктура зарядки. BMW 7 Series — флагманский седан баварской марки теряет 67,1% первоначальной цены. Сложное и дорогостоящее обслуживание становится главным фактором обесценивания. Tesla Model S — даже культовый электроседан Илона Маска не ушел от депрециации на уровне 65,2%, что связано с постоянным обновлением модельного ряда.

Роскошь, которая дорого стоит

Анализ показывает интересную закономерность: чем престижнее марка, тем болезненнее потеря стоимости. В список финансовых «неудачников» попали:

Премиум-седаны: Audi A8 L (62,7%), Mercedes-Benz S-Class (60,7%)

Роскошные внедорожники: Land Rover Range Rover (62,9%), Cadillac Escalade (61,0%)

Спортивные электрокары: Porsche Taycan (60,1%)

Электромобили: технологический прогресс как враг инвестиций

Особенно показательно присутствие в рейтинге сразу нескольких электромобилей. Nissan LEAF теряет 64,1% стоимости, Tesla Model X — 63,4%, а Tesla Model Y — 60,4%. Эксперты объясняют это стремительным развитием батарейных технологий, что делает старшие модели морально устаревшими.

Практические советы от экспертов

Специалисты iSeeCars советуют потенциальным покупателям обратить внимание на несколько ключевых моментов:

Избегайте первого года выпуска новых моделей — наибольшие потери ждут именно их Рассчитайте полную стоимость владения, учитывая не только цену покупки, но и будущую перепродажу Рассмотрите альтернативы в массовом сегменте — их депрециация обычно более предсказуема

Интересно, что низкие цены на вторичном рынке могут показаться привлекательными, но на самом деле это сигнал тревоги. Быстро дешевеющий автомобиль обычно имеет скрытые проблемы: дорогой сервис, низкую надежность или быстрое моральное устаревание.

