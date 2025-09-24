25 моделей автомобилей, которые быстрее всего обесцениваются за 5 лет
Аналитики компании iSeeCars обнародовали рейтинг самых плохих инвестиций на автомобильном рынке. В «черный список» попали 25 моделей, которые за пять лет эксплуатации теряют более 60% первоначальной стоимости.
Возглавил антирейтинг электрический кроссовер Jaguar I-Pace с катастрофическим показателем 72,2%.
Электрокары и премиум-сегмент: лидеры по потерям
Наибольшие финансовые потери ожидают владельцев электромобилей и автомобилей премиум-класса. Тройка «лидеров» выглядит особенно неутешительно:
- Jaguar I-Pace — британский электрокроссовер проигрывает 72,2% стоимости за пятилетний период. Главные причины: быстрое развитие технологий электромобилей и ограниченная инфраструктура зарядки.
- BMW 7 Series — флагманский седан баварской марки теряет 67,1% первоначальной цены. Сложное и дорогостоящее обслуживание становится главным фактором обесценивания.
- Tesla Model S — даже культовый электроседан Илона Маска не ушел от депрециации на уровне 65,2%, что связано с постоянным обновлением модельного ряда.
Роскошь, которая дорого стоит
Анализ показывает интересную закономерность: чем престижнее марка, тем болезненнее потеря стоимости. В список финансовых «неудачников» попали:
- Премиум-седаны: Audi A8 L (62,7%), Mercedes-Benz S-Class (60,7%)
- Роскошные внедорожники: Land Rover Range Rover (62,9%), Cadillac Escalade (61,0%)
- Спортивные электрокары: Porsche Taycan (60,1%)
Электромобили: технологический прогресс как враг инвестиций
Особенно показательно присутствие в рейтинге сразу нескольких электромобилей. Nissan LEAF теряет 64,1% стоимости, Tesla Model X — 63,4%, а Tesla Model Y — 60,4%. Эксперты объясняют это стремительным развитием батарейных технологий, что делает старшие модели морально устаревшими.
Практические советы от экспертов
Специалисты iSeeCars советуют потенциальным покупателям обратить внимание на несколько ключевых моментов:
- Избегайте первого года выпуска новых моделей — наибольшие потери ждут именно их
- Рассчитайте полную стоимость владения, учитывая не только цену покупки, но и будущую перепродажу
- Рассмотрите альтернативы в массовом сегменте — их депрециация обычно более предсказуема
Интересно, что низкие цены на вторичном рынке могут показаться привлекательными, но на самом деле это сигнал тревоги. Быстро дешевеющий автомобиль обычно имеет скрытые проблемы: дорогой сервис, низкую надежность или быстрое моральное устаревание.
🔊 Читать или слушать? Выбирать вам. На Finance.ua уже доступен аудиоформат. Щелкайте на изображении в новости и узнавайте об основном за несколько минут.
Поделиться новостью
Также по теме
Microsoft открыла в США дата-центр с мощностью в 10 раз больше, чем у суперкомпьютеров
25 моделей автомобилей, которые быстрее всего обесцениваются за 5 лет
Новые штрафы для водителей: сколько заплатите за дрифт и превышение шума
Увеличатся ли цены на бензин в октябре
Компания Маска показала быструю и экономичную модель искусственного интеллекта Grok 4 Fast
Montblanc представила первый электронный блокнот