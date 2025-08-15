Какие подержанные авто быстро обесцениваются, а какие дорожают: рейтинг — Finance.ua

Какие подержанные авто быстро обесцениваются, а какие дорожают: рейтинг
Цены на автомобили с пробегом в США снова стали расти после заявления Дональда Трампа о введении пошлины. Существенный рост зафиксирован в последние 5 месяцев и сейчас подержанные авто уже на 3,7% дороже, чем в прошлом году.
Об этом свидетельствует исследование сайта iSeeCars.
Эксперты проанализировали 1,5 миллиона объявлений о продаже авто в возрасте до 5 лет и сравнили их стоимость с прошлогодними показателями.
Наибольший рост цен отмечен в июне — на 4,8%. Значительно подорожали Infiniti (+11,7%), Land Rover (+11,5%) и BMW (+11,4%).
Подержанные автомобили, которые более всего дорожают в 2025 году:
- BMW 4 Series — +30,0%.
- Porsche Cayenne — +22,3%.
- Land Rover Discovery — +20,4%.
- BMW 7 Series — +20,2%.
- Porsche 911 — +18,4%.
- Infiniti QX60 — +17,8%.
- Chevrolet Trax — +17,7%.
- Audi Q5 hybrid — +17,4%.
- Nissan Titan — +14,5%.
- BMW 5 Series — +13,0%.
Наибольшее падение цены продемонстрировала Tesla (-5,3%). Также подешевели Chevrolet (-2,8%) и Chrysler (-2,7%). В рейтинге есть авто из США, которые пользуются спросом в Украине.
Какие автомобили с пробегом больше всего теряют в цене в 2025 году:
- Tesla Model S — -12,3%.
- Tesla Model Y — -12,3%.
- Tesla Model X — -12,1%.
- Ford Explorer Hybrid — -9,5%.
- Jeep Gladiator — -8,5%.
- Mercedes-Benz GLB -6,6%.
- Maserati Levante — -6,5%.
- Lincoln Aviator — -6,3%.
- Mercedes-AMG GT — -4,8%.
- Tesla Model 3 — -4,3%.
