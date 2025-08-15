OpenAI планирует создать конкурента Neuralink — Finance.ua
OpenAI планирует создать конкурента Neuralink

Технологии&Авто
CEO OpenAI Сэм Альтман готовится вместе с партнерами создать новую компанию Merge Labs, которая будет конкурировать с Neuralink Илона Маска. При финансовой поддержке OpenAI этот стартап будет заниматься разработкой интерфейса «мозг-компьютер».
Об этом сообщает The Financial Post.
Согласно имеющейся информации, Merge Labs будет использовать искусственный интеллект для своего интерфейса «мозг-компьютер». Кроме Neuralink, этот проект станет конкурентом для таких компаний, как Precision Neuroscience и Synchron.
Название Merge Labs происходит от термина The Merge, который Альтман ввел еще в 2017 году. Под этим он подразумевал момент, когда человеческий мозг и компьютеры соединятся в единую систему. По данным источников, стартап получит финансирование преимущественно от венчурного подразделения OpenAI, а его оценка составит около $850 млн. Альтман учредит компанию вместе с Алексом Бланиа — руководителем компании World (известной своим биометрическим сканером радужки глаза, также при поддержке OpenAI). Собственные средства Альтман в проект не будет вкладывать.
Интерес к технологиям «мозг-компьютер» Альтман проявляет уже не первый год. Еще в 2017-м он предполагал, что слияние человека и компьютера может произойти уже к 2025 году, но этот прогноз не оправдался. В более новых публикациях он писал, что «высокоскоростной интерфейс мозг-компьютер» вполне может стать реальностью благодаря стремительному развитию искусственного интеллекта, сенсорных систем и микроэлектроники.
Поскольку Merge Labs будет прямым конкурентом Neuralink, это еще больше обострит личное и технологичное соперничество Альтмана с Маском. Оно началось в 2018 году, когда Маск покинул совет директоров OpenAI. Хотя технологии считывания сигналов мозга существуют десятилетиями, только последние достижения в области имплантов и ИИ позволили в разы повысить точность и скорость передачи данных из нейронов в цифровую систему.
Neuralink начала первые клинические испытания на людях в январе 2024 года. Недавно компания начала первые клинические испытания мозговых имплантов в Европе. Пилотная программа стартовала в Великобритании, где в исследовании принимают участие семь пациентов с серьезными поражениями нервной системы.
По материалам:
ITC.ua
