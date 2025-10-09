Tesla представила новые доступные версии Model 3 и Model Y в комплектации Standard (фото, видео) 09.10.2025, 00:44 — Технологии&Авто

Несмотря на все громкие обещания Илона Маска по поводу революционных бюджетных электромобилей Tesla за последние несколько лет, широко ожидаемые доступные версии появились довольно скромно, без лишнего шума. Как и ожидалось после утечек информации, новинка — это, по сути, значительно удешевленная версия Tesla Model Y.

Об этом пишет IONITY.

Tesla неожиданно представила и более дешевую Model 3. Оба электромобиля теперь имеют новую комплектацию Standard.

Обновление линейки и более низкие цены

Наряду с этими запусками Tesla обновила свою линейку комплектаций. Базовые версии теперь называются Standard, в то время как модели среднего класса Long Range переименованы в Premium. Флагманы Performance обоих автомобилей остаются на вершине иерархии.

Цена Model 3 Standard начинается от $36 990, что на $5500 меньше прежней базовой модели Long Range с задним приводом. Model Y Standard стоит от $39 990, что на $5000 меньше по сравнению с ее эквивалентом Premium с задним приводом.

В обеих моделях: один двигатель, задний привод и меньше аккумулятор емкостью 69 кВт-ч, где на один модуль меньше обычного.

Model Y Standard

Начиная с Model Y Standard, запас хода, оцененный EPA, составляет примерно 517 км, это меньше 575 км, предлагаемые версией RWD Premium. Разгон также намного медленнее, достигая 100 км/ч за 6,8 секунды по сравнению с 5,4 секунды у Premium. Максимальная скорость остается неизменной — 200 км/ч.

Однако технические характеристики рассказывают только половину истории. Tesla избавилась от столь многих элементов, что визуально автомобиль претерпел значительные изменения.

Исчезла средняя часть световой панели. Передний бампер также упростили, переделав воздухозаборники, а элементы освещения теперь интегрированы в фары. На задней части фирменные задние фонари Juniper лишились своей центральной полосы.

Новые, меньшие 18-дюймовые колеса входят в стандартную комплектацию, хотя доступна и 19-дюймовая опция. Упрощенные колпаки колес вряд ли получат награды за стиль, однако дополнительная боковина шины должна улучшить комфорт езды. Выбор цветов ограничен тремя: стандартный серый Stealth, а также жемчужно-белый за $1000 и бриллиантово-черный за $1500.

Самые большие изменения заметны внутри. Веганские кожаные сиденья заменили текстильными вставками, а на центральной консоли теперь есть большое открытое отделение, напоминающее утилитарную компоновку Cybertruck.

Отменили вентиляцию передних сидений и подогрев задних сидений. Пассажиры заднего ряда потеряли свой 8-дюймовый развлекательный экран, получив механические вентиляционные отверстия. Водитель также получил руль с ручной регулировкой вместо электрического.

Если углубиться в технические свойства, можно найти еще несколько недостатков. Tesla снизила качество аудиосистемы, оснастив эту версию семью динамиками вместо 15-динамической системы и сабвуфера, имеющихся в высших комплектациях. Исчезли также FM/AM-радио, HEPA-фильтр и «режим защиты от биологического оружия».

Даже боковые зеркала сейчас складываются вручную и не имеют автоматического затемнения; автоматическое управление также удалили. Сиденья второго ряда, которые в других комплектациях имели электропривод, теперь складываются вручную. Исчезло и амбиентное освещение.

Если посмотреть вверх, можно заметить наиболее очевидное изменение. Model Y Standard променяла свою прозрачную крышу на обычную обшивку потолка со звукопоглощающим материалом над ней. Но стеклянная крыша никуда не делась, она просто прячется под новой обшивкой потолка. Очевидно, Tesla решила, что экономически выгоднее оставить стекло на месте, чем тратить время и деньги на разработку надлежащей металлической крыши.

Все остальное остается неизменным: от 15,4-дюймового сенсорного экрана, который служит одновременно приборной панелью и информационно-развлекательной системой, до подрулевых рычагов.

Model 3 Standard

Переходя к Model 3 Standard, запас хода, оцененный EPA, составляет примерно 584 км, это меньше 584 км в версии RWD Premium. Седан разгоняется до 100 км/ч за 5,8 секунды и имеет ту же максимальную скорость 200 км/ч.

Визуально внешние обновления более сдержанные, чем у Model Y. Поскольку автомобиль не имел особых излишеств вначале, основные отличия заключаются в меньших 18-дюймовых колесах, которые должны обеспечить немного более комфортную езду. Остается то же самое трио вариантов покраски: стандартный серый, опциональный белый и черный.

Внутри салон проведено того же плана сокращение издержек, что и в Model Y Standard, хотя есть одно заметное исключение: стеклянная крыша остается. Текстильные сиденья заменили веганскую кожу, руль регулируется вручную, задний сенсорный экран удалили, а аудиосистему упростили. Все остальные недостатки, указанные в стандартной версии Model Y, включая изменение амортизаторов, сохраняются и здесь.

