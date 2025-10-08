Суд США обязал Google реформировать Play Market Сегодня 23:28 — Технологии&Авто

Суд США обязал Google реформировать Play Market

Верховный суд США в понедельник отказался остановить постановление судьи, которое требует от Google, внести существенные изменения в свой магазин приложений Play, на фоне того как компания готовится обжаловать решение по иску, поданному против нее разработчиком игры «Fortnite», Epic Games.

Об этом сообщает Reuters.

Судьи отклонили просьбу Google временно заморозить части судебного запрета, выигранного Epic по своему иску, в котором она обвинила технологического гиганта в монополизме того, как потребители получают доступ к приложениям на устройствах Android и оплачивают транзакции в приложениях.

Отмечается, что в июле федеральный апелляционный суд поддержал масштабное постановление судьи против Google.

Судебный запрет, выданный в прошлом году окружным судьей США Джеймсом Донато, требует от Google разрешить пользователям загружать конкурирующие магазины приложений в своем Play Store и сделать каталог приложений Play доступным для конкурентов. Эти положения вступают в силу только в июле 2026 года.

Судья также заявил, что Google должен разрешить разработчикам включать внешние ссылки в приложения, что позволит пользователям обходить платежную систему Google. Эта часть судебного запрета должна вступить в силу позже в этом месяце.

Читайте также Google инвестирует £5 миллиардов в искусственный интеллект в Британии

Google отметил, что хотя компания разочарована решением Верховного суда, она продолжит свою апелляцию.

В своем обращении в Верховный суд Google заявил, что изменения будут иметь огромные последствия для более чем 100 миллионов пользователей Android в США и 500 000 разработчиков. Компания планирует подать полную апелляцию в Верховный суд до 27 октября, пишет Reuters.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.