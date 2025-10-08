Покупка подержанного авто: как распознать бывшее такси и почему это важно Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Покупка б/у автомобиля может быть отличным способом сэкономить деньги, но покупатели должны знать, что именно они покупают. Некоторые подержанные автомобили могли раньше использоваться в такси, полиции или службе проката. У них обычно больше износ и стоят они дешевле.

Об этом пишет carVertical

Продавцы не всегда раскрывают эти данные, что может усложнить принятие взвешенного решения.

Признаки того, что автомобиль использовался в службе такси

Такси или автомобили совместного использования проходят через довольно уникальный набор условий вождения, сильно отличающийся от личных транспортных средств.

Они часто ездят сменами по 12 часов, их двигатели дольше находятся в работе, иногда часами работая на холостом ходу. Постоянное использование не дает двигателю отдохнуть, что, естественно, приводит к большему износу со временем.

Частые остановки и трогания с места в городских условиях перегружают подвеску и сцепление, приводя к преждевременному износу. Несмотря на то, что за такси обычно хорошо ухаживают, плановое обслуживание не может решить все потенциальные проблемы интенсивного использования.

Некоторые модели имеют больше шансов оказаться бывшими такси, чем другие. Это Mercedes-Benz класса E, Toyota Prius, Hyundai Ioniq, Toyota Corolla, Škoda Octavia или Škoda Superb. Все большее количество гибридных и аккумуляторно-электрических моделей привлекают для перевозки пассажиров.

История частого обслуживания

Таксомоторные компании обычно строго соблюдают графики обслуживания, чтобы как можно дольше эксплуатировать автомобили. Если записи об обслуживании внесены чаще обычного, это может означать работу в такси. Регулярное обслуживание — это положительный момент, но чрезмерное обслуживание может свидетельствовать об интенсивном использовании.

Большой пробег

Автомобиль с большим пробегом для своего возраста — это явный тревожный сигнал. Такси быстро накапливает километры из-за постоянной работы — до 3−4 раз больше обычных автомобилей.

Чрезмерный износ салона

В автомобиле, который работал в такси, зачастую значительный износ салона из-за интенсивного ежедневного использования. Покупатели должны внимательно осмотреть салон, ведь чрезмерный износ может свидетельствовать о значительном пробеге автомобиля и частой перевозке пассажиров.

Ключевые зоны проверки: руль, рычаг переключения передач и педали, у которых износ больше, чем ожидается, учитывая возраст. Сиденья, особенно задние, также следует внимательно осмотреть. В частном транспортном средстве задние сиденья обычно имеют минимальный износ, но в бывшем такси они могут иметь заметные следы использования.

Дополнительные признаки: просверленные отверстия или клейкие следы на приборной панели, где могли быть установлены таксометры или прочее оборудование. Покупатели также должны осмотреть панели задней двери и спинки передних сидений — частое использование может привести к потертости и повреждению материалов.

Характерный цвет кузова

Такси покупают или окрашивают в характерные цвета (например, желтый) для лучшего распознавания. Если автомобиль необычного цвета, его могли покрасить, скрывая историю.

Покупатели должны осмотреть лакокрасочное покрытие относительно несоответствий, особенно вокруг дверных рам, ведь неравномерная окраска или текстура могут свидетельствовать о ремонте.

Состояние краски на отдельных участках

Покупатели должны проверить состояние краски вокруг ручек задней двери и точек доступа, ведь в этих местах могут быть царапины или стертая краска от частого использования. Кроме того, следует проверить наличие темных пятен или следов на крыше, где мог быть установлен знак такси. Эти признаки коммерческого использования могут появиться и на дверях, где размещались наклейки.

Салон может быть еще влажным

Перед продажей таксомоторные компании часто производят тщательную уборку салона, иногда снимая сиденья и коврики для мытья под давлением. Влага, сырость или сильный запах моющего средства в салоне может указывать на только что вымытое бывшее такси.

Почему автомобильные эксперты не советуют покупать бывшие такси

Бывшее такси может быть выгодной покупкой. Они часто дешевле других автомобилей, но покупатели должны знать, что покупают бывшее такси, и осознавать риски.

Этим автомобилям гораздо чаще требуется ремонте из-за интенсивного износа. Кроме того, стоимость перепродажи бывших такси обычно ниже, что может повлиять на покупателей в будущем.

Прежде всего, потенциальные покупатели бывших такси должны провести профессиональный осмотр, чтобы тщательно оценить их состояние. Этот шаг может выявить скрытый износ и потенциальные механические проблемы, которые заметны не сразу.

Справка Finance.ua:

В сентябре украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.

Это на 37% больше, чем в прошлом году. По сравнению с предыдущим месяцем, спрос на такие авто увеличился на 3%. Больше всего украинцы покупают бензиновые авто — более 45%.

