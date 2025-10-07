Европейские водители назвали наиболее проблемный кроссовер
Согласно ежегодному рейтингу надежности от британского издания WhatCar?, хуже всего себя показал бензиновый Nissan Juke 2019 года.
Лишь 55,2% владельцев оценили его как надежный, а каждый четвертый сообщил о серьезной поломке.
Опрос от WhatCar? охватил более 32 тысяч британских водителей. Они делились опытом использования авто на протяжении последних двух лет.
В результате выяснилось, что 64% Juke простаивали в сервисе больше недели. Больше половины потратили на ремонт более 1500 фунтов — это около 78 тысяч гривен.
Механик из Манчестера Томас Грин говорит, что большинство проблем касаются коробки передач и электроники.
«Отказ датчиков, зависание мультимедиа, утечка масла — эти вещи повторяются настолько часто, что даже официальные сервисы держат запас деталей», — отмечает он.
А что с другими автомобилями
Интересно, что другие модели марки показали кардинально иной результат. Nissan Qashqai, X-Trail и LEAF получили более 90% положительных отзывов. Это говорит о значительной разнице в подходе к производству разных линеек бренда.
«Juke имеет сложную архитектуру кузова и специфическую компоновку узлов. Это делает ремонт дорогим даже при мелких повреждениях», — объясняет автоэксперт из Лондона Джеймс Роулингс.
Напомним, Finance.ua сообщал, что некоторые модели BMW, Mercedes и Toyota возглавили рейтинг самых надежных автомобилей, которые можно недорого купить на вторичном рынке.
Поделиться новостью
Также по теме
Европейские водители назвали наиболее проблемный кроссовер
Платные автономера: когда за их передачу придется заплатить
В Украине будет введена система штрафных баллов для водителей: как будет действовать
Какие подержанные авто покупали украинцы в сентябре 2025 года (инфографика)
Из-за незакрытой заявки могут отказать в услугах сервисных центров МВД
Еврокомиссия представит новую ИИ-стратегию