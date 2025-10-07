0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие подержанные авто покупали украинцы в сентябре 2025 года (инфографика)

Технологии&Авто
14
Какие подержанные авто покупали украинцы в сентябре 2025 года (инфографика)
Какие подержанные авто покупали украинцы в сентябре 2025 года (инфографика)
В сентябре украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщает Укравтопром.
Читайте также
Это на 37% больше, чем в прошлом году. По сравнению с предыдущим месяцем спрос на такие авто увеличился на 3%. Больше всего украинцы покупают бензиновые авто, это более 45%.
Дальше идут:
  • электромобили — 29%;
  • дизельные — 18%;
  • гибриды — 5%;
  • авто с ГБО — 3%.

Средний возраст авто

Автомобили, которые в сентябре перешли на украинские номера в возрасте 8,4 года (средняя цифра).
Какие подержанные авто покупали украинцы в сентябре 2025 года (инфографика)
Всего с начала года украинцы приобрели 181,8 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Место для вашей рекламы
Напомним, спрос на электромобили в Украине бьет рекорды, он составил +89% по отношению к показателям прошлого года.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems