Какие подержанные авто покупали украинцы в сентябре 2025 года (инфографика)
В сентябре украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Об этом сообщает Укравтопром.
Это на 37% больше, чем в прошлом году. По сравнению с предыдущим месяцем спрос на такие авто увеличился на 3%. Больше всего украинцы покупают бензиновые авто, это более 45%.
Дальше идут:
- электромобили — 29%;
- дизельные — 18%;
- гибриды — 5%;
- авто с ГБО — 3%.
Средний возраст авто
Автомобили, которые в сентябре перешли на украинские номера в возрасте 8,4 года (средняя цифра).
Всего с начала года украинцы приобрели 181,8 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Напомним, спрос на электромобили в Украине бьет рекорды, он составил +89% по отношению к показателям прошлого года.
Поделиться новостью
Также по теме
Какие подержанные авто покупали украинцы в сентябре 2025 года (инфографика)
Из-за незакрытой заявки могут отказать в услугах сервисных центров МВД
Еврокомиссия представит новую ИИ-стратегию
Toyota Hilux Champ показала новую версию (фото)
В Украине могут продолжить льготное растаможивание энергетического оборудования
Что означают дорожные знаки с радиоволнами в Европе (фото)