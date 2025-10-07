Какие подержанные авто покупали украинцы в сентябре 2025 года (инфографика) Сегодня 14:03 — Технологии&Авто

Какие подержанные авто покупали украинцы в сентябре 2025 года (инфографика)

В сентябре украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.



Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 37% больше, чем в прошлом году. По сравнению с предыдущим месяцем спрос на такие авто увеличился на 3%. Больше всего украинцы покупают бензиновые авто, это более 45%.

Дальше идут:

электромобили — 29%;

дизельные — 18%;

гибриды — 5%;

авто с ГБО — 3%.

Средний возраст авто

Автомобили, которые в сентябре перешли на украинские номера в возрасте 8,4 года (средняя цифра).

Всего с начала года украинцы приобрели 181,8 тыс. импортированных легковушек с пробегом, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, спрос на электромобили в Украине бьет рекорды , он составил +89% по отношению к показателям прошлого года.

