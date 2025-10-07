0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota Hilux Champ показала новую версию (фото)

Технологии&Авто
1
Toyota Hilux Champ показала новую версию (фото)
Toyota Hilux Champ показала новую версию (фото)
Toyota продолжает развивать линейку своего популярного пикапа Hilux Champ, и на этот раз компания представила его наиболее компактную версию.
Новый Super Short Wheelbase (Super SWB) дебютировал с фокусом на маневренность, которая важна для городских условий и узких дорог, не жертвуя при этом практичностью, что уже сделало Hilux Champ любимцем водителей с момента появления в 2023 году.
Компактный пикап имеет длину 4,520 мм и колесную базу 2,580 мм, что делает его на 450 мм короче стандартной короткой версии и на 780 мм короче длинной. Это заметно влияет на управляемость: радиус поворота составляет всего 4,7 метра, что позволяет легче маневрировать в ограниченном пространстве.
Хотя автомобиль стал короче, однокабинная компоновка сохраняет достаточно места для задней кровати длиной 1,867 мм — больше, чем у многих среднеразмерных пикапов с двойной кабиной. При этом Super SWB сохраняет характерный внешний вид Hilux, включая знакомый нос и практичную грузовую платформу.
Модель предлагается в единственном уровне оснащения «Привлекательный пакет». Внешне ее выделяют светодиодные фары, черные вставки, некрашеный бампер и 14-дюймовые стальные колеса. Внутри кабина остается простой и функциональной: черная обивка с оранжевыми акцентами, кондиционер, USB Type-C, зеркала и окна с электроприводом, ручная регулировка сидений и базовые системы безопасности.
Под капотом установлен 2,4-литровый турбодизель на 150 л.с. и 343 Нм крутящего момента, передаваемого на задние колеса через шестиступенчатый автомат. Пикап расположен на надежном лестничном шасси, унаследованном от большего Hilux, что обеспечивает прочность и долговечность.
По материалам:
MMR
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems