Toyota Hilux Champ показала новую версию (фото)

Toyota продолжает развивать линейку своего популярного пикапа Hilux Champ, и на этот раз компания представила его наиболее компактную версию.

Новый Super Short Wheelbase (Super SWB) дебютировал с фокусом на маневренность, которая важна для городских условий и узких дорог, не жертвуя при этом практичностью, что уже сделало Hilux Champ любимцем водителей с момента появления в 2023 году.

Компактный пикап имеет длину 4,520 мм и колесную базу 2,580 мм, что делает его на 450 мм короче стандартной короткой версии и на 780 мм короче длинной. Это заметно влияет на управляемость: радиус поворота составляет всего 4,7 метра, что позволяет легче маневрировать в ограниченном пространстве.

Хотя автомобиль стал короче, однокабинная компоновка сохраняет достаточно места для задней кровати длиной 1,867 мм — больше, чем у многих среднеразмерных пикапов с двойной кабиной. При этом Super SWB сохраняет характерный внешний вид Hilux, включая знакомый нос и практичную грузовую платформу.

Модель предлагается в единственном уровне оснащения «Привлекательный пакет». Внешне ее выделяют светодиодные фары, черные вставки, некрашеный бампер и 14-дюймовые стальные колеса. Внутри кабина остается простой и функциональной: черная обивка с оранжевыми акцентами, кондиционер, USB Type-C, зеркала и окна с электроприводом, ручная регулировка сидений и базовые системы безопасности.

Под капотом установлен 2,4-литровый турбодизель на 150 л.с. и 343 Нм крутящего момента, передаваемого на задние колеса через шестиступенчатый автомат. Пикап расположен на надежном лестничном шасси, унаследованном от большего Hilux, что обеспечивает прочность и долговечность.

