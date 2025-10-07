Что означают дорожные знаки с радиоволнами в Европе (фото) 07.10.2025, 01:01 — Технологии&Авто

Европейская система дорожных знаков имеет палитру символов с изображением радиоволн. Рассказываем, что означают такие знаки.

Есть десятки разновидностей подобных знаков — они отличаются формой, цветом и содержанием сообщения. Одни предупреждают о зоне контроля скорости, другие сигнализируют об автоматической фиксации нарушений.

Как отмечает канал 24, такие обозначения используют для передачи информации о наличии фоторадаров, систем контроля скорости или других средств мониторинга дорожного движения.

Несмотря на общее стремление к единому подходу, унифицированному стандарту для «радарных» знаков в Европе пока не существует. Каждая страна истолковывает и применяет символы по-своему. Наибольшее отличие наблюдается именно в использовании «радиоволн».

Испания

Для примеров возьмем самый свежий в Европе испанский знак S991f с упомянутыми пиктограммами радиоимпульсов. Он сообщает об измерении не скорости, а расстоянии между автомобилями, указывая наличие устройства для контроля минимальной дистанции между транспортными средствами.

Если к классическому информационному прямоугольнику о зоне контроля измерения скорости добавить знак ограничения дистанции (вверху), то получится информационно-указательный знак о зоне действия радара по контролю минимальной дистанции между транспортными средствами (внизу). Испанцы этим воспользовались и попали в переплет.

Новый знак не очень поощрил соблюдать минимальную безопасную дистанцию ​​между транспортными средствами, но способствовал космическому росту «писем счастья» за нарушенную дистанцию.

Беда в том, что прибор измеряет точное расстояние между машинами. Обычно оно не должно быть меньше 70 метров. Малейшая ошибка водителя в определении расстояния до переднего автомобиля фиксируется прибором и становится основанием для штрафов.

Финансовое наказание немалое — 200 евро, что в конвертации будет 9 700 грн плюс четыре штрафных балла в водительских правах. Возмущенные водители шутят, что им нужно будет иметь при себе рулетку, чтобы соблюдать требования. Стоит вопрос об отмене знака.

Обоснование веское: если определенную скорость можно соблюдать по показаниям спидометра, то дистанцию ​​между машинами визуально определить не каждому под силу.

Франция

Во Франции в символике дорожных знаков радарные «радиоволны» также используют. Там знак похож на информирование о контроле скорости, но его содержание слишком далеко до этого — измеряет не скорость, не дистанцию, а шум. Он так и называется — радар шума (акустический радар).

Здесь сначала для обозначения планировалось воспользоваться значком информационного знака о вхождении в зону контроля скорости, но не в горизонтальной конфигурации с изображением мотоцикла, легковушки и грузовика, а в форме вертикального прямоугольника с одним легковым автомобилем. Такая версия не прижилась.

Париж и Женева стали пионерами в области радиолокационных систем на обнаружении транспортных средств с агрессивным шумовым загрязнением. Во Франции это проходит в виде экспериментов, которые проводились между 2022 и 2025 годами в семи пилотных зонах (включая Париж, Ниццу и Тулузу). В Испании также стали использовать шумомеры.

Португалия

Португалия — на своей «радиоволне». Кроме классических радаров, она имеет несколько знаков, предупреждающих пользователей о въезде в зону, где действует электронное взимание платы за проезд.

Там импульсы радара словно падают сверху вниз на автомобиль по диагонали из левого верхнего угла. Знак может показывать как въезд на платную дорогу, так и расстояние до нее или направление стрелки в ее сторону.

Есть примеры и по другим странам. Это свидетельствует о том, что Европа уже сильно засорена схожими между собой «радарными» знаками с радиоволнами, которые дают разные толкования и информационные сообщения, начиная от информирования об измерении скорости, дистанции, шума и заканчивая сообщениями об электронных платежах на платных дорогах и т. д.

Отсутствие их унификации усложняет жизнь водителям, которые в соседней стране могут увидеть знакомый знак с совершенно иным содержанием. Вот и думают, что речь идет о скорости, дистанции, шуме или еще чем-то.

