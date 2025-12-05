0 800 307 555
121 тыс. евро за превышение скорости на 30 км/ч: где это возможно

Технологии&Авто
15
121 тыс. евро за превышение скорости на 30 км/ч: где это возможно
121 тыс. евро за превышение скорости на 30 км/ч: где это возможно
В Финляндии показали свой уникальный подход к наказанию нарушителей ПДД. Один из самых богатых жителей страны, 76-летний бизнесмен Андерс Виклоф, получил штраф в размере 121 000 евро за превышение скорости на 30 км/ч.
Об этом пишет mmr.net.ua.

Как это было

Во время поездки с друзьями на Аландских островах он ехал со скоростью 80 км/ч в зоне, где разрешено всего 50 км/ч.

Как штрафуют

В Финляндии сумма штрафа напрямую зависит от дохода водителя, поэтому для мультимиллионера такое нарушение превратилось в рекордное наказание.
Несмотря на размер штрафа, бизнесмен воспринял его спокойно, так как его состояние достигает более 10 млн долларов.
Принцип работы финской системы: чем выше доход нарушителя, тем больше сумму он должен заплатить.
Финляндия считает этот подход справедливым: штрафы должны быть ощутимы для всех, независимо от уровня доходов.

Как в Украине

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 340 гривен.
За превышение скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 1700 грн.
Раньше мы писали, в среднем большинство новых машин за первые три года теряют 30−40% стоимости. Но некоторые автомобили благодаря надежности, репутации и стабильному спросу обесцениваются гораздо медленнее.
Также эксперты выбрали самый лучший подержанный семейный автомобиль в 2025 году. Им стал хорошо известный миллионам автомобилистов Volkswagen Polo.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
