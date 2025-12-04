В Кабинете водителя снова можно забронировать номера для авто
В Кабинете водителя снова доступны онлайн-услуги по бронированию номерных знаков на 15 дней и продление платного хранения — на 10 дней или 1 месяц.
Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем подробнее об этих услугах.
Что нужно знать о бронировании номерных знаков
Услуга позволяет выбрать и забронировать номера на 15 дней. Это удобно, когда гражданин планирует регистрацию транспортного средства или желает закрепить желаемый номер заранее.
После оформления бронирования номерные знаки будут ждать владельца в выбранном сервисном центре МВД.
Продление платного хранения номерных знаков
Если клиент не успевает закрепить свои номерные знаки вовремя, он может продлить срок их хранения, выбрав один из вариантов:
- хранение на 10 дней — для короткой отсрочки получения;
- хранение на 1 месяц — оптимальное решение в случаях, когда обстоятельства требуют больше времени.
Стоимость услуги
Ранее мы сообщали, что в октябре установили фиксированные сроки и стоимость платного хранения номерного знака:
- 108 грн — за хранение в течение 10 дней;
- 324 грн — за хранение в течение месяца;
- 3153, 60 грн — за хранение в течение одного года.
Стоимость указана с учетом НДС (20%), но без учета комиссии банковского учреждения.
Читайте также
Как воспользоваться услугами
- Авторизируйтесь в Кабинете водителя с помощью ID.GOV.UA или Дія.Підпис.
- Выделите раздел, касающийся номерных знаков.
- Выберите подходящую операцию: бронирование или хранение.
- Подтвердите действие и произведите оплату онлайн.
Поделиться новостью
Также по теме
В Кабинете водителя снова можно забронировать номера для авто
Hyundai представил мобильную роботизированную платформу с искусственным интеллектом
Google добавляет функцию срочных вызовов для Android
ТОП-10 новых легковушек в ноябре (инфографика)
Лучший подержанный семейный автомобиль 2025 года
Nvidia анонсирует новые открытые модели искусственного интеллекта