В Кабинете водителя снова можно забронировать номера для авто

В Кабинете водителя снова доступны онлайн-услуги по бронированию номерных знаков на 15 дней и продление платного хранения — на 10 дней или 1 месяц.
Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем подробнее об этих услугах.

Что нужно знать о бронировании номерных знаков

Услуга позволяет выбрать и забронировать номера на 15 дней. Это удобно, когда гражданин планирует регистрацию транспортного средства или желает закрепить желаемый номер заранее.
После оформления бронирования номерные знаки будут ждать владельца в выбранном сервисном центре МВД.

Продление платного хранения номерных знаков

Если клиент не успевает закрепить свои номерные знаки вовремя, он может продлить срок их хранения, выбрав один из вариантов:
  • хранение на 10 дней — для короткой отсрочки получения;
  • хранение на 1 месяц — оптимальное решение в случаях, когда обстоятельства требуют больше времени.

Стоимость услуги

Ранее мы сообщали, что в октябре установили фиксированные сроки и стоимость платного хранения номерного знака:
  • 108 грн — за хранение в течение 10 дней;
  • 324 грн — за хранение в течение месяца;
  • 3153, 60 грн — за хранение в течение одного года.
Стоимость указана с учетом НДС (20%), но без учета комиссии банковского учреждения.
Как воспользоваться услугами

  1. Авторизируйтесь в Кабинете водителя с помощью ID.GOV.UA или Дія.Підпис.
  2. Выделите раздел, касающийся номерных знаков.
  3. Выберите подходящую операцию: бронирование или хранение.
  4. Подтвердите действие и произведите оплату онлайн.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
