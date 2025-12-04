В Кабинете водителя снова можно забронировать номера для авто Сегодня 16:22 — Технологии&Авто

В Кабинете водителя снова доступны онлайн-услуги по бронированию номерных знаков на 15 дней и продление платного хранения — на 10 дней или 1 месяц.

Со ссылкой на Главный сервисный центр МВД рассказываем подробнее об этих услугах.

Что нужно знать о бронировании номерных знаков

Услуга позволяет выбрать и забронировать номера на 15 дней. Это удобно, когда гражданин планирует регистрацию транспортного средства или желает закрепить желаемый номер заранее.

После оформления бронирования номерные знаки будут ждать владельца в выбранном сервисном центре МВД.

Продление платного хранения номерных знаков

Если клиент не успевает закрепить свои номерные знаки вовремя, он может продлить срок их хранения, выбрав один из вариантов:

хранение на 10 дней — для короткой отсрочки получения;

хранение на 1 месяц — оптимальное решение в случаях, когда обстоятельства требуют больше времени.

Стоимость услуги

Ранее мы сообщали , что в октябре установили фиксированные сроки и стоимость платного хранения номерного знака:

108 грн — за хранение в течение 10 дней;

324 грн — за хранение в течение месяца;

3153, 60 грн — за хранение в течение одного года.

Стоимость указана с учетом НДС (20%), но без учета комиссии банковского учреждения.

Как воспользоваться услугами

Авторизируйтесь в Кабинете водителя с помощью ID.GOV.UA или Дія.Підпис. Выделите раздел, касающийся номерных знаков. Выберите подходящую операцию: бронирование или хранение. Подтвердите действие и произведите оплату онлайн.

