Лучший подержанный семейный автомобиль 2025 года
Эксперты выбрали лучший подержанный семейный автомобиль в 2025 году — им стал хорошо известный миллионам автомобилистов Volkswagen Polo.
Об этом сообщает Daily Express.
По словам специалистов, автомобиль может похвастаться просторным салоном, премиум-оснащением и продвинутыми (для своего уровня) технологиями. Эксперты говорят, что Volkswagen Polo комфортнее своего главного конкурента — Ford Fiesta.
Кроме того, Polo хвалят за экономность, что делает его отличным выбором для тех, у кого ограниченный бюджет.
Несмотря на то что Volkswagen Polo называют «маленьким автомобилем», он на самом деле очень просторный. Для пассажиров на заднем сиденье пространство для ног и головы примерно такое же, как и в большем Volkswagen Golf, что превышает просторность таких альтернативных моделей, как Vauxhall (Opel) Corsa", приводят в издании слова специалистов онлайн-платформы Carwow.
Покупателям доступны различные варианты Volkswagen Polo, включая топовые Polo GTI. Эта модификация способна разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 6,5 секунды, а ее максимальная скорость составляет 240 км/ч.
Отметим, что на вторичном рынке Украины Volkswagen Polo VI поколения можно приобрести по цене около 12 500 долларов.
Более ранние модели Volkswagen Polo стоят гораздо меньше и могут обойтись в 5500—7500 долларов.
