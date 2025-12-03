Google добавляет функцию срочных вызовов для Android Сегодня 22:49 — Технологии&Авто

Google добавляет функцию срочных вызовов для Android

Google запускает функцию обозначения срочных звонков в приложении Телефон и добавляет уведомления о нежелательных групповых чатах в Сообщениях. Пользователи получат больше контроля над коммуникацией и инструментов для быстрого распознавания потенциально опасных сообщений.

Об этом сообщает 9to5Google.

Новая функция обозначения звонка как срочного

Google начала тестирование инструмента Call Reason в приложении Phone, позволяющего помечать вызов как срочный перед набором контакта.

Во время вызова к сохраненному контакту в приложении появляется карта «Пометить вызов как срочный?» с кнопкой «Известить». После ее нажатия статус меняется на «Уведомлено», а у абонента на экране входящего вызова отображается заметная надпись «Это срочно!» с анимированной значок сирены. Отметка также сохраняется в истории звонков.

Google объясняет, что эта опция пригодится в ситуациях, когда необходимо быстро донести важность звонка: заблокирована дверь, срочные бытовые ситуации или напоминание об ограниченных предложениях.

Предупреждение о групповых чатах от неизвестных контактов

Обновленные сообщения Google Messages показывают предупреждения, если пользователя добавляют в группу неизвестного номера: в ней отображается номер инициатора, количество участников чата, информация о наличии среди них сохраненных контактов, а также ссылки на советы по безопасности в групповых чатах.

Пользователь может либо остаться в группе, либо выбрать «Выйти из группы», что позволяет одновременно заблокировать номер, который добавил его в чат, и отправить жалобу на спам, помогающую избегать нежелательных или потенциально мошеннических разговоров.

