Peugeot отзывает почти 100 тысяч кроссоверов — детали

Peugeot объявила масштабный отзыв своих кроссоверов 3008 и 5008: под сервисную кампанию подпадают 95 767 автомобилей, выпущенных в период с 24 июля 2023 года по 28 февраля 2025-го.

Как сообщает Car Recalls, по данным немецкого Федерального автотранспортного управления (KBA), в определенных моделях может отсутствовать винтовое соединение между креплением шарового шарнира и рычагом подвески.

Из-за этого дефекта колесо может поворачиваться в сторону или даже привести к полной потере управления автомобилем.

В рамках отзыва на официальных сервисах проверят маркировку левого и правого крепления шарового шарнира и при необходимости заменят узлы.

