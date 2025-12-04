0 800 307 555
ру
Peugeot отзывает почти 100 тысяч кроссоверов — детали

Технологии&Авто
23
Peugeot объявила масштабный отзыв своих кроссоверов 3008 и 5008: под сервисную кампанию подпадают 95 767 автомобилей, выпущенных в период с 24 июля 2023 года по 28 февраля 2025-го.
Как сообщает Car Recalls, по данным немецкого Федерального автотранспортного управления (KBA), в определенных моделях может отсутствовать винтовое соединение между креплением шарового шарнира и рычагом подвески.
Из-за этого дефекта колесо может поворачиваться в сторону или даже привести к полной потере управления автомобилем.
В рамках отзыва на официальных сервисах проверят маркировку левого и правого крепления шарового шарнира и при необходимости заменят узлы.
По материалам:
Корреспондент.net
