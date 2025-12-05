0 800 307 555
Как настроить зеркала авто, чтобы избежать слепых зон

Технологии&Авто
От правильной настройки зеркал в значительной степени зависит безопасность на дороге, однако многие водители регулируют их наспех еще при запуске авто, не задумываясь, что неверный угол уменьшает обзор.
Руководитель СТО объясняет, что самая распространенная ошибка — это корректировка зеркал без предварительной настройки сиденья. Лишь после того, как водитель удобно устроился за рулем, следует переходить к регулировке обзорных элементов.
Еще одна типичная проблема — слишком большая часть кузова в поле зрения боковых зеркал. Часть крыла или двери, которую многие водители видят в отображении, съедает пространство обзора, поэтому не всегда можно заметить приближающийся сбоку автомобиль. Вместе с тем полностью убирать кузов из виду тоже не стоит, ведь это усложняет оценку габаритов во время маневрирования. Оптимальный вариант — узкая полоска своего автомобиля на краю зеркала, позволяющая контролировать ширину машины, не теряя видимость окружающего пространства.
Салонное зеркало также требует точной настройки. Линию горизонта лучше поднять чуть выше центра отображения — это делает картинку более сбалансированной. В зеркале должно быть видно только заднее стекло, без элементов салона или пассажиров во избежание лишних отвлечений.
Регулировать зеркала во время движения не стоит, ведь такое действие требует концентрации и может вызвать опасные ситуации. Во время парковки полезно временно опустить боковые зеркала вниз, чтобы видеть задние колеса и бордюр, облегчая маневрирование в тесных местах. После завершения маневра зеркала следует вернуть в стандартное положение. Правильная предварительная настройка обеспечивает комфортную, безопасную поездку и помогает избегать ошибок и возможных ДТП.
По материалам:
uamotors
Авто
