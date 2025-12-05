0 800 307 555
Узнают только из почтового сообщения: скрытые штрафы для водителей

Все чаще случается, что водители узнают о штрафе только из почтового сообщения, хотя во время остановки инспектор ничего не озвучивает и не вручает постановление.
Это создает серьезную проблему: 10-дневный срок на обжалование может пройти незаметно, фактически лишая человека права на защиту.
Юристы отмечают, что такая практика противоречит Кодексу Украины об административных правонарушениях и может иметь уголовные последствия для полицейских.
Схема выглядит так: инспектор проверяет документы, не фиксирует нарушения и отпускает водителя, но через несколько дней тот получает постановление по почте. К настоящему моменту срок обжалования часто уже истек.
Это нарушает статью 268 КУоАП, которая гарантирует право знать суть обвинения, дать объяснения, пользоваться юридической помощью и обжаловать решение. Постановление должно вручаться лично под подпись, а отправка письмом не заменяет эту обязанность.
Для инспектора риски серьезные: если он отмечает в постановлении, что вручил его лично, хотя этого не было, это может квалифицироваться как служебный подлог (ст. 366 УК) или злоупотребление служебным положением (ст. 364 УК). Обе статьи предусматривают уголовную ответственность.
Что делать водителю, если штраф пришел неожиданно?
Юристы советуют зафиксировать дату получения — сфотографировать конверт, штамп и трек-номер, подать ходатайство о возобновлении срока обжалования, используя дату фактического получения в качестве доказательства, а также сохранить все документы и переписку.
Если есть подозрение, что инспектор намеренно не сообщил о постановлении, следует обратиться в ГБР или прокуратуру.
Реагировать на такие случаи важно: молчаливое согласие делает практику массовой, когда штрафы выдаются постфактумом и без возможности защиты. Даже одно успешное обжалование создает прецедент и уменьшает риск для других водителей.
